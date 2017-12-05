Добычей преступников стал сейф с деньгами, общая сумма которых оценивается шестизначным числом.
«Витязь» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дмитрий Семин (9-я минута), Максим Афиногенов (21 и 24), Борна Рендулич (25) и Роман Хорак (39 и 55), у хозяев отличились Максим Трунев (48) и Лукаш Радил (51). Для Семина этот гол стал сотым в КХЛ.
«Витязь» 7 декабря сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо», «Спартак» в этот же день примет ЦСКА.
|Вадим Епанчинцев
|Валерий Белов
|Никита Беспалов 23:53 (М. Свенссон 23:53-40:00, Н. Беспалов 40:00)
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|Дмитрий Семин
|06:27
|Дмитрий Семин (А. Ворошило)
|08:35
|2-й период
|Максим Афиногенов
|20:30
|Максим Афиногенов (Ал. Семенов, А. Швец-Роговой)
|23:53
|Борна Рендулич (М. Мюттюнен)
|24:35
|29:03
|Артем Воронин
|33:08
|Артем Подшендялов
|Роман Горак
|38:54
|3-й период
|42:46
|Вилле Лаюнен
|47:25
|Максим Трунев (А. Воронин)
|Роман Горак
|50:24
|50:30
|Лукаш Радил (Д. Калинин, Б. Максвелл)
|53:54
|Лукаш Радил
|Роман Горак (В. Мозик, Д. Семин)
|54:41
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)