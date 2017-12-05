«Витязь» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дмитрий Семин (9-я минута), Максим Афиногенов (21 и 24), Борна Рендулич (25) и Роман Хорак (39 и 55), у хозяев отличились Максим Трунев (48) и Лукаш Радил (51). Для Семина этот гол стал сотым в КХЛ.