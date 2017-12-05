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00:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Витязь» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» выиграл третий матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, нанеся поражение московскому «Спартаку».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дмитрий Семин (9-я минута), Максим Афиногенов (21 и 24), Борна Рендулич (25) и Роман Хорак (39 и 55), у хозяев отличились Максим Трунев (48) и Лукаш Радил (51). Для Семина этот гол стал сотым в КХЛ.

«Витязь» 7 декабря сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо», «Спартак» в этот же день примет ЦСКА.

Спартак 2:6
(0:1, 0:4, 2:1)
Витязь
5.12.2017, 19:30 Зрители: 5095 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Валерий Белов
Вратари
Никита Беспалов 23:53 (М. Свенссон 23:53-40:00, Н. Беспалов 40:00) Игорь Сапрыкин
1-й период
Дмитрий Семин 06:27
Дмитрий Семин (А. Ворошило) 08:35
2-й период
Максим Афиногенов 20:30
Максим Афиногенов (Ал. Семенов, А. Швец-Роговой) 23:53
Борна Рендулич (М. Мюттюнен) 24:35
29:03 Артем Воронин
33:08 Артем Подшендялов
Роман Горак 38:54
3-й период
42:46 Вилле Лаюнен
47:25 Максим Трунев (А. Воронин)
Роман Горак 50:24
50:30 Лукаш Радил (Д. Калинин, Б. Максвелл)
53:54 Лукаш Радил
Роман Горак (В. Мозик, Д. Семин) 54:41
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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