СКА первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

СКА после 39 матчей набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции. С учетом того, что череповецкая «Северсталь» во вторник проиграла дома финскому «Йокериту» (2:3), петербургский клуб уже не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф.