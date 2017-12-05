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22:58 (мск), источник: Р-Спорт

СКА первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Действующий обладатель Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА стал первым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

СКА после 39 матчей набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции. С учетом того, что череповецкая «Северсталь» во вторник проиграла дома финскому «Йокериту» (2:3), петербургский клуб уже не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф.

У идущей на девятой строчке череповецкой «Северстали» 55 очков после 40 матчей, у минского «Динамо», идущего десятым, 50 баллов после 38 встреч.

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