Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
СКА первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
СКА после 39 матчей набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции. С учетом того, что череповецкая «Северсталь» во вторник проиграла дома финскому «Йокериту» (2:3), петербургский клуб уже не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в
У идущей на девятой строчке череповецкой «Северстали» 55 очков после 40 матчей, у минского «Динамо», идущего десятым, 50 баллов после 38 встреч.