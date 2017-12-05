«Северсталь» проиграла дома «Йокериту» в матче КХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак2
Витязь6
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН4
Слован1
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь2
Йокерит3
Хоккей. НХЛ
6.12
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Лада4
Хоккей. НХЛ
6.12
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
6.12
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ4
Трактор3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Автомобилист1
Хоккей. НХЛ
6.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь1
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
6.12
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
6.12
Ванкувер Кэнакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.12
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
6.12
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Куньлунь1
Все события
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Журналистка New York Times: Факты важнее странностей Родченкова
«СЭ»: Нападающий «Тосно» подпишет контракт с «Зенитом»
Из-за Меган Маркл в пластической хирургии появился новый тренд
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
8Представлена олимпийская форма сборной России
21:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» проиграла дома «Йокериту» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Хенри Иконен (23), Томми Кивисте (35) и Марко Анттила (37). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута) и Валерий Васильев (44).

В следующем матче «Северсталь» 7 декабря примет «Слован» из Братиславы, в этот же день «Йокерит» дома сыграет с московским «Динамо».

Северсталь 2:3
(1:0, 0:3, 1:0)
Йокерит
5.12.2017, 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Юкка Ялонен
Вратари
Юлиус Гудачек 59:20 Райан Запольски
1-й период
15:54 Дмитрий Кагарлицкий (А. Евсеенков, П. Чернов)
Эли Толванен 16:40
2-й период
22:44 Руслан Карлин
22:44 Руслан Карлин
Хенри Иконен (О. Палола, М. Гилрой) 22:49
26:00 Виталий Вишневский
Никлас Йенсен 26:00
Йеспер I Йенсен 27:57
Йон Норман 32:01
Томми Кивисте (Й. Норман, Э. Толванен) 34:54
Марко Анттила (Т. Хухтала, Т. Кивисте) 36:59
37:37 Максим Веревкин
Йессе Йоэнсуу 37:37
Расмус Риссанен 39:17
3-й период
Хенри Иконен 41:37
43:20 Валерий I Васильев (Д. Кагарлицкий, А. Бумагин)
Статистика
29 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма" и британская модель
Российская делегация узнала решение МОК
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Журналистка New York Times: Факты важнее странностей Родченкова
«СЭ»: Нападающий «Тосно» подпишет контракт с «Зенитом»
Ковальчук и Дацюк вошли в состав сборной на Кубок Первого канала
ЦСКА определился с составом на матч с «Манчестер Юнайтед»
Российские гандболистки вышли в плей-офф чемпионата мира
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь