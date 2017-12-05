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«Северсталь» проиграла дома «Йокериту» в матче КХЛ
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Хенри Иконен (23), Томми Кивисте (35) и Марко Анттила (37). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута) и Валерий Васильев (44).
В следующем матче «Северсталь» 7 декабря примет «Слован» из Братиславы, в этот же день «Йокерит» дома сыграет с московским «Динамо».
|Северсталь
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2:3
(1:0, 0:3, 1:0)
|Йокерит
|Александр Гулявцев
|Юкка Ялонен
|Юлиус Гудачек 59:20
|Райан Запольски
|1-й период
|15:54
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Евсеенков, П. Чернов)
|Эли Толванен
|16:40
|2-й период
|22:44
|Руслан Карлин
|22:44
|Руслан Карлин
|Хенри Иконен (О. Палола, М. Гилрой)
|22:49
|26:00
|Виталий Вишневский
|Никлас Йенсен
|26:00
|Йеспер I Йенсен
|27:57
|Йон Норман
|32:01
|Томми Кивисте (Й. Норман, Э. Толванен)
|34:54
|Марко Анттила (Т. Хухтала, Т. Кивисте)
|36:59
|37:37
|Максим Веревкин
|Йессе Йоэнсуу
|37:37
|Расмус Риссанен
|39:17
|3-й период
|Хенри Иконен
|41:37
|43:20
|Валерий I Васильев (Д. Кагарлицкий, А. Бумагин)
|29
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)