«Северсталь» проиграла дома «Йокериту» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Хенри Иконен (23), Томми Кивисте (35) и Марко Анттила (37). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута) и Валерий Васильев (44).