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20:52 (мск), источник: Sports.kz

Корешков посоветовал не ждать, что «Барыс» начнет всех «крушить»

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал игру КХЛ с челябинским «Трактором» — 4:3 ОТ.

— Важная и нужная победа, преодолели самый главный барьер. Матч тяжелый в плане психологии. Победы ходили постоянно рядом. Могли победить на выезде, в прошедшем матча с «Металлургом» могли взять один-два очка. Сегодня поверили, что сможем победить, а самое главное довели игру до победы. Теперь также готовимся и настраиваемся на победу в следующем матче.

— Можете сказать, что команда выбирается из кризиса?
— Думаю, эта победа поднимет и психологическое состояние. Но чтобы команда взяла и резко выбралась из такого положения, начала всех крушить,…так не бывает. Всё будет поэтапно, и, я думаю, всё у нас получится.

— После того как во Владислава Никулина попала шайба мы больше его не увидели на льду, у него серьёзное повреждение?
— Нет, но на его место выпустили свежего Никиту Михайлиса и не ошиблись.

— Владимир Маркелов не сыграл в двух матчах подряд, у него травма или не проходит в состав?
— На данный момент решили поставить других хоккеистов, он ни чем не хуже остальных игроков. Скорее всего, в следующем матче будет вновь в составе.

Барыс 4:3 ОТ
(1:0, 1:1, 1:2)
Трактор
5.12.2017, 16:30 Зрители: 6259 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Анвар Гатиятулин
Вратари
Хенрик Карлссон Василий Демченко
1-й период
03:42 Джеймс Райт (Р. Старченко)
07:14 Даррен Дитц
11:02 Роман Старченко
Алексей Петров 17:41
2-й период
Максим Якуценя (Л. Виделль, И. Полыгалов) 20:15
26:10 Павел Акользин
31:28 Дмитрий Шевченко
3-й период
43:56 Даррен Дитц
Иван Вишневский (М. Якуценя, А. Рыбаков) 45:44
Виталий Кравцов (Ал. Кручинин) 47:36
52:48 Найджел Доус (М. Фраттин)
Александр Шаров 53:39
Овертайм
Пол Щехура 60:00
60:31 Линден Вей (М. Фраттин)
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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