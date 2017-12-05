Корешков посоветовал не ждать, что «Барыс» начнет всех «крушить»

— Важная и нужная победа, преодолели самый главный барьер. Матч тяжелый в плане психологии. Победы ходили постоянно рядом. Могли победить на выезде, в прошедшем матча с «Металлургом» могли взять один-два очка. Сегодня поверили, что сможем победить, а самое главное довели игру до победы. Теперь также готовимся и настраиваемся на победу в следующем матче.



— Можете сказать, что команда выбирается из кризиса?

— Думаю, эта победа поднимет и психологическое состояние. Но чтобы команда взяла и резко выбралась из такого положения, начала всех крушить,…так не бывает. Всё будет поэтапно, и, я думаю, всё у нас получится.



— После того как во Владислава Никулина попала шайба мы больше его не увидели на льду, у него серьёзное повреждение?

— Нет, но на его место выпустили свежего Никиту Михайлиса и не ошиблись.



— Владимир Маркелов не сыграл в двух матчах подряд, у него травма или не проходит в состав?

— На данный момент решили поставить других хоккеистов, он ни чем не хуже остальных игроков. Скорее всего, в следующем матче будет вновь в составе.