Добычей преступников стал сейф с деньгами, общая сумма которых оценивается шестизначным числом.
«Югра» уступила «Ладе» и потерпела 11-е подряд поражение в КХЛ
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в
«Югра» 7 декабря примет екатеринбургский «Автомобилист», в этот же день «Лада» в гостях сыграет с омским «Авангардом».
|Анатолий Емелин
|Артис Аболс
|Илья Проскуряков
|Евгений Иванников 08:11 (А. Красоткин 08:11-58:42, А. Красоткин 59:59)
|1-й период
|04:37
|Архип Неколенко (П. Варфоломеев, М. Пестушко)
|08:11
|Константин Майоров (К. Панов, А. Анкудинов)
|Дмитрий Костромитин
|09:13
|10:23
|Максим Пестушко (П. Варфоломеев)
|10:44
|Константин Майоров
|Игорь Скороходов (К. Дьяков, Г. Белоусов)
|16:59
|2-й период
|23:05
|Сергей Купцов
|29:53
|Андрей Анкудинов
|29:53
|Андрей Анкудинов
|Василий Стрельцов
|29:53
|30:16
|Сергей Купцов
|Антон Красоткин
|32:13
|35:19
|Виталий Шулаков
|Денис Зернов
|35:19
|Иржи Новотны (А. Стрельцов)
|38:29
|38:55
|Павел Варфоломеев
|3-й период
|40:47
|Антон Королев
|Дмитрий Костромитин
|47:41
|57:25
|Александр Угольников
|Шейн Харпер
|57:25
|Станислав Бочаров
|59:59
|Овертайм
|Денис Зернов
|62:16
|26
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)