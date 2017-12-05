«Югра» уступила «Ладе» и потерпела 11-е подряд поражение в КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу «Лады». В составе победителей шайбы забросили Игорь Скороходов (17-я минута), Иржи Новотны (39), Станислав Бочаров (60) и Денис Зернов (63). У хозяев отличились Архип Неколенко (5), Константин Майоров (9) и Максим Пестушко (11).