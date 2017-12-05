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20:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Югра» уступила «Ладе» и потерпела 11-е подряд поражение в КХЛ

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Ханты-мансийская «Югра» в овертайме проиграла тольяттинской «Ладе» и продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до 11 матчей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу «Лады». В составе победителей шайбы забросили Игорь Скороходов (17-я минута), Иржи Новотны (39), Станислав Бочаров (60) и Денис Зернов (63). У хозяев отличились Архип Неколенко (5), Константин Майоров (9) и Максим Пестушко (11).

«Югра» 7 декабря примет екатеринбургский «Автомобилист», в этот же день «Лада» в гостях сыграет с омским «Авангардом».

Югра 3:4 ОТ
(3:1, 0:1, 0:1)
Лада
5.12.2017, 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Артис Аболс
Вратари
Илья Проскуряков Евгений Иванников 08:11 (А. Красоткин 08:11-58:42, А. Красоткин 59:59)
1-й период
04:37 Архип Неколенко (П. Варфоломеев, М. Пестушко)
08:11 Константин Майоров (К. Панов, А. Анкудинов)
Дмитрий Костромитин 09:13
10:23 Максим Пестушко (П. Варфоломеев)
10:44 Константин Майоров
Игорь Скороходов (К. Дьяков, Г. Белоусов) 16:59
2-й период
23:05 Сергей Купцов
29:53 Андрей Анкудинов
29:53 Андрей Анкудинов
Василий Стрельцов 29:53
30:16 Сергей Купцов
Антон Красоткин 32:13
35:19 Виталий Шулаков
Денис Зернов 35:19
Иржи Новотны (А. Стрельцов) 38:29
38:55 Павел Варфоломеев
3-й период
40:47 Антон Королев
Дмитрий Костромитин 47:41
57:25 Александр Угольников
Шейн Харпер 57:25
Станислав Бочаров 59:59
Овертайм
Денис Зернов 62:16
Статистика
26 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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