«Барыс» победил «Трактор» и прервал серию из семи поражений в КХЛ

Игра проходила сегодня, 5 декабря, в Астане и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Первый период остался за «Барысом», у которого на четвертой минуте отличился канадский новичок Джеймс Райт. Куда хуже для хозяев начался второй отрезок игры, в котором они уже на 15-й секунде пропустили от нападающего «Трактора» Максима Якуцени. Но на 32-й минуте Дмитрий Шевченко позволил «Барысу» во второй раз выйти вперед.

Начало третьего периода полностью осталось за гостями. На 46-й минуте Иван Вишневский сравнял счет, а на 48-й — Виталий Кравцов вывел «Трактор» вперед. Перевести игру в овертайм «Барысу» помог капитан Найджел Доус, который на 55-й минуте забросил свою 31-ю шайбу в сезоне.

Дополнительное время «Барыс» начал в большинстве. В итоге астанинцы реализовали преимущество в одного игрока, а автором победной шайбы на 31-й секунде стал Линден Вей.