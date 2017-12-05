«Барыс» победил «Трактор» и прервал серию из семи поражений в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 5 декабря, в Астане и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.
Первый период остался за «Барысом», у которого на четвертой минуте отличился канадский новичок Джеймс Райт. Куда хуже для хозяев начался второй отрезок игры, в котором они уже на 15-й секунде пропустили от нападающего «Трактора» Максима Якуцени. Но на 32-й минуте Дмитрий Шевченко позволил «Барысу» во второй раз выйти вперед.
Начало третьего периода полностью осталось за гостями. На 46-й минуте Иван Вишневский сравнял счет, а на 48-й — Виталий Кравцов вывел «Трактор» вперед. Перевести игру в овертайм «Барысу» помог капитан Найджел Доус, который на 55-й минуте забросил свою 31-ю шайбу в сезоне.
Дополнительное время «Барыс» начал в большинстве. В итоге астанинцы реализовали преимущество в одного игрока, а автором победной шайбы на 31-й секунде стал Линден Вей.
Отметим, что «Барыс» прервал серию из семи подряд поражений. Астанинский клуб впервые победил после перерыва в КХЛ.
|Евгений Корешков
|Анвар Гатиятулин
|Хенрик Карлссон
|Василий Демченко
|1-й период
|03:42
|Джеймс Райт (Р. Старченко)
|07:14
|Даррен Дитц
|11:02
|Роман Старченко
|Алексей Петров
|17:41
|2-й период
|Максим Якуценя (Л. Виделль, И. Полыгалов)
|20:15
|26:10
|Павел Акользин
|31:28
|Дмитрий Шевченко
|3-й период
|43:56
|Даррен Дитц
|Иван Вишневский (М. Якуценя, А. Рыбаков)
|45:44
|Виталий Кравцов (Ал. Кручинин)
|47:36
|52:48
|Найджел Доус (М. Фраттин)
|Александр Шаров
|53:39
|Овертайм
|Пол Щехура
|60:00
|60:31
|Линден Вей (М. Фраттин)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)