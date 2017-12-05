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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Трактор» и прервал серию из семи поражений в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 5 декабря, в Астане и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Первый период остался за «Барысом», у которого на четвертой минуте отличился канадский новичок Джеймс Райт. Куда хуже для хозяев начался второй отрезок игры, в котором они уже на 15-й секунде пропустили от нападающего «Трактора» Максима Якуцени. Но на 32-й минуте Дмитрий Шевченко позволил «Барысу» во второй раз выйти вперед.

Начало третьего периода полностью осталось за гостями. На 46-й минуте Иван Вишневский сравнял счет, а на 48-й — Виталий Кравцов вывел «Трактор» вперед. Перевести игру в овертайм «Барысу» помог капитан Найджел Доус, который на 55-й минуте забросил свою 31-ю шайбу в сезоне.

Дополнительное время «Барыс» начал в большинстве. В итоге астанинцы реализовали преимущество в одного игрока, а автором победной шайбы на 31-й секунде стал Линден Вей.

Отметим, что «Барыс» прервал серию из семи подряд поражений. Астанинский клуб впервые победил после перерыва в КХЛ.

Барыс 4:3 ОТ
(1:0, 1:1, 1:2)
Трактор
5.12.2017, 16:30 Зрители: 6259 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Анвар Гатиятулин
Вратари
Хенрик Карлссон Василий Демченко
1-й период
03:42 Джеймс Райт (Р. Старченко)
07:14 Даррен Дитц
11:02 Роман Старченко
Алексей Петров 17:41
2-й период
Максим Якуценя (Л. Виделль, И. Полыгалов) 20:15
26:10 Павел Акользин
31:28 Дмитрий Шевченко
3-й период
43:56 Даррен Дитц
Иван Вишневский (М. Якуценя, А. Рыбаков) 45:44
Виталий Кравцов (Ал. Кручинин) 47:36
52:48 Найджел Доус (М. Фраттин)
Александр Шаров 53:39
Овертайм
Пол Щехура 60:00
60:31 Линден Вей (М. Фраттин)
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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Команда создает хорошие моменты. Надеюсь, буду забивать и дальше - канадский новичок "Барыса"
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