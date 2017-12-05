«Авангард» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв по буллитам «Автомобилист»

Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время на гол Михаила Фисенко (26-я минута) «Автомобилист» ответил шайбой Михала Чайковски (28-я). Победу в серии буллитов «Авангарду» принес Илья Михеев.