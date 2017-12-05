Добычей преступников стал сейф с деньгами, общая сумма которых оценивается шестизначным числом.
«Авангард» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв по буллитам «Автомобилист»
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время на гол Михаила Фисенко (26-я минута) «Автомобилист» ответил шайбой Михала Чайковски (28-я). Победу в серии буллитов «Авангарду» принес Илья Михеев.
«Авангард» в следующем матче 7 декабря примет тольяттинскую «Ладу». «Автомобилист», прервавший серию из трех побед, в этот же день на выезде встретится с
|Авангард
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2:1 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Автомобилист
|Андрей Скабелка
|Владимир Крикунов
|Доминик Фурх
|Якуб Коварж 65:00 (В. Сохатский 65:00)
|1-й период
|Михал Чайковски
|04:39
|09:03
|Андрей Стась
|13:53
|Антон Ковалев
|2-й период
|25:40
|Михаил Фисенко (М. Минеев, Д. Файзуллин)
|Михал Чайковски (Д. Кинг)
|27:48
|32:10
|Виталий Меньшиков
|Михал Чайковски
|35:40
|Никита Трямкин
|35:44
|3-й период
|Никита Трямкин
|55:48
|Никита Трямкин
|55:48
|57:37
|Овертайм
|62:29
|Максим Минеев
|Алексей Василевский
|62:29
|И. Михеев
|13
|Штрафное время
|36
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)