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19:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв по буллитам «Автомобилист»

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» по буллитам обыграли екатеринбургский «Автомобилист» и прервали серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время на гол Михаила Фисенко (26-я минута) «Автомобилист» ответил шайбой Михала Чайковски (28-я). Победу в серии буллитов «Авангарду» принес Илья Михеев.

«Авангард» в следующем матче 7 декабря примет тольяттинскую «Ладу». «Автомобилист», прервавший серию из трех побед, в этот же день на выезде встретится с ханты-мансийской «Югрой».

Авангард 2:1 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Автомобилист
5.12.2017, 16:00 Зрители: 7120 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Владимир Крикунов
Вратари
Доминик Фурх Якуб Коварж 65:00 (В. Сохатский 65:00)
1-й период
Михал Чайковски 04:39
09:03 Андрей Стась
13:53 Антон Ковалев
2-й период
25:40 Михаил Фисенко (М. Минеев, Д. Файзуллин)
Михал Чайковски (Д. Кинг) 27:48
32:10 Виталий Меньшиков
Михал Чайковски 35:40
Никита Трямкин 35:44
3-й период
Никита Трямкин 55:48
Никита Трямкин 55:48
57:37
Овертайм
62:29 Максим Минеев
Алексей Василевский 62:29
Серия буллитов - победный бросок
И. Михеев
Статистика
13 Штрафное время 36
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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