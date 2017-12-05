«Металлург» нанес «Сибири» пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. На гол Андрея Ермакова (3-я минута) «Металлург» ответил шайбами Владислава Калетника (7-я) и Мэтта Эллисона (38-я), который провел 500-й матч в КХЛ.