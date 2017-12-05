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«Металлург» нанес «Сибири» пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. На гол Андрея Ермакова (3-я минута) «Металлург» ответил шайбами Владислава Калетника (7-я) и Мэтта Эллисона (38-я), который провел 500-й матч в КХЛ.
Для «Металлурга» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче сезона команды 9 декабря снова встретятся друг с другом, но уже в Магнитогорске.
|Сибирь
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1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Павел Зубов
|Виктор Козлов
|Алексей Красиков 58:27 (А. Красиков 59:29-59:47)
|Василий Кошечкин
|1-й период
|02:43
|Андрей Ермаков (А. Бергстрем)
|Владислав Калетник
|06:24
|Владислав Калетник
|16:16
|2-й период
|Мэтт Эллисон (К. Ли)
|37:43
|3-й период
|Сергей Терещенко
|41:29
|44:36
|Владислав Наумов
|Денис Казионов
|45:25
|Андрей Чибисов
|49:13
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)