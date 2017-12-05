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18:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Металлург» нанес «Сибири» пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» нанес новосибирской «Сибири» пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. На гол Андрея Ермакова (3-я минута) «Металлург» ответил шайбами Владислава Калетника (7-я) и Мэтта Эллисона (38-я), который провел 500-й матч в КХЛ.

Для «Металлурга» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче сезона команды 9 декабря снова встретятся друг с другом, но уже в Магнитогорске.

Сибирь 1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
Металлург Мг
5.12.2017, 15:30 Зрители: 7120 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Павел Зубов Виктор Козлов
Вратари
Алексей Красиков 58:27 (А. Красиков 59:29-59:47) Василий Кошечкин
1-й период
02:43 Андрей Ермаков (А. Бергстрем)
Владислав Калетник 06:24
Владислав Калетник 16:16
2-й период
Мэтт Эллисон (К. Ли) 37:43
3-й период
Сергей Терещенко 41:29
44:36 Владислав Наумов
Денис Казионов 45:25
Андрей Чибисов 49:13
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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