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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» проиграли в голосовании журналистов на выбор участников Матча звезд КХЛ в Астане

По итогам голосования журналистов определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ в Астане, сообщает официальный сайт лиги.

Источник: РИА "Новости"

Представителям СМИ нужно было выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов. Победители голосования сыграют в Матче звезд.

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Дивизион Боброва: вратарь Райан Запольски («Йокерит»), защитник Патрик Херсли (СКА), нападающий Никита Гусев (СКА).

Дивизион Тарасова: вратарь Юлиус Гудачек («Северсталь»), защитник Войтех Мозик («Витязь»), нападающий Павел Падакин (ХК «Сочи»).

Дивизион Харламова: вратарь Эмиль Гарипов («Ак Барс»), защитник Никита Трямкин («Автомобилист»), нападающий Дэн Секстон («Нефтехимик»).

Дивизион Чернышева: вратарь Алексей Красиков («Сибирь»), защитник Евгений Медведев («Авангард»), нападающий Алексей Бывальцев («Амур»).

Отметим, что два игрока «Барыса» заняли вторые места. Защитник Даррен Диц, набравший 11 очков, уступил восемь баллов Евгению Медведеву из «Авангарда», а нападающий Линден Вей с 13 голосами всего на одно очко проиграл Алексею Бывальцеву из «Амура».

Первых 16 участников Матча звезд КХЛ выбрали болельщики голосованием на официальном сайте лиги. По его итогам в команду попали два игрока «Барыса» — защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус. Оставшихся 12 участников выберет Департамент проведения соревнований КХЛ.

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