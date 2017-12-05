Хоккеисты «Барыса» проиграли в голосовании журналистов на выбор участников Матча звезд КХЛ в Астане

Источник: РИА "Новости"

Представителям СМИ нужно было выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов. Победители голосования сыграют в Матче звезд.

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Дивизион Боброва: вратарь Райан Запольски («Йокерит»), защитник Патрик Херсли (СКА), нападающий Никита Гусев (СКА).

Дивизион Тарасова: вратарь Юлиус Гудачек («Северсталь»), защитник Войтех Мозик («Витязь»), нападающий Павел Падакин (ХК «Сочи»).

Дивизион Харламова: вратарь Эмиль Гарипов («Ак Барс»), защитник Никита Трямкин («Автомобилист»), нападающий Дэн Секстон («Нефтехимик»).

Дивизион Чернышева: вратарь Алексей Красиков («Сибирь»), защитник Евгений Медведев («Авангард»), нападающий Алексей Бывальцев («Амур»).

Отметим, что два игрока «Барыса» заняли вторые места. Защитник Даррен Диц, набравший 11 очков, уступил восемь баллов Евгению Медведеву из «Авангарда», а нападающий Линден Вей с 13 голосами всего на одно очко проиграл Алексею Бывальцеву из «Амура».