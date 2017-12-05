Форвард СКА Гусев примет участие в Матче всех звезд КХЛ
ТАСС, 5 декабря. Нападающий петербургского СКА Никита Гусев примет участие в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 5 декабря. Нападающий петербургского СКА Никита Гусев примет участие в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает
Голосование, проведенное среди представителей СМИ, определило по одному хоккеисту каждого амплуа от четырех дивизионов лиги.
В итоге были выбраны 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ. Кроме Гусева в Матче звезд участие примут вратари Райан Заполски («Йокерит»), Юлиус Гудачек («Северсталь»), Эмиль Гарипов («Ак Барс») и Алексей Красиков («Сибирь»), защитники Патрик Херсли (СКА), Войтех Мозик («Витязь»), Никита Трямкин («Автомобилист») и Евгений Медведев («Авангард»), а также форварды Павел Падакин («Сочи»), Дэн Секстон («Нефтехимик») и Алексей Бывальцев («Амур»).
Первые 16 игроков Матча звезд были определены по итогам голосования болельщиков на официальном сайте лиги. Остальных хоккеистов для формирования составов сборных выберет департамент проведения соревнований КХЛ. Окончательные составы команд определятся 12 декабря.
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ),