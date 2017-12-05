Форвард СКА Гусев примет участие в Матче всех звезд КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Голосование, проведенное среди представителей СМИ, определило по одному хоккеисту каждого амплуа от четырех дивизионов лиги.

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В итоге были выбраны 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ. Кроме Гусева в Матче звезд участие примут вратари Райан Заполски («Йокерит»), Юлиус Гудачек («Северсталь»), Эмиль Гарипов («Ак Барс») и Алексей Красиков («Сибирь»), защитники Патрик Херсли (СКА), Войтех Мозик («Витязь»), Никита Трямкин («Автомобилист») и Евгений Медведев («Авангард»), а также форварды Павел Падакин («Сочи»), Дэн Секстон («Нефтехимик») и Алексей Бывальцев («Амур»).

Первые 16 игроков Матча звезд были определены по итогам голосования болельщиков на официальном сайте лиги. Остальных хоккеистов для формирования составов сборных выберет департамент проведения соревнований КХЛ. Окончательные составы команд определятся 12 декабря.