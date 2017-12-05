«СИБЭКО» отказалась от спонсорства ХК «Сибирь»
По данным источников портала «Чемпионат», сейчас зарплата игрокам клуба выплачена только за сентябрь.
По данным источников портала «Чемпионат», сейчас зарплата игрокам клуба выплачена только за сентябрь.
«СИБЭКО» отказалась от спонсорства ХК «Сибирь», об этом сообщил портал «Чемпионат».
«В новый сезон “Сибирь” входила без долгов, решив многие проблемы с помощью продажи лидеров в ЦСКА, но недавно от поддержки клуба отказался один из основных спонсоров. Энергетическая компания “СИБЭКО” давала около трети бюджета под гарантии со стороны
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Хоккейная «Сибирь» проведет домашний матч против магнитогорского «Металлурга» 5 декабря. Начало игры в 19:30.
Сейчас новосибирская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 50 очками.