«СИБЭКО» отказалась от спонсорства ХК «Сибирь»

«В новый сезон “Сибирь” входила без долгов, решив многие проблемы с помощью продажи лидеров в ЦСКА, но недавно от поддержки клуба отказался один из основных спонсоров. Энергетическая компания “СИБЭКО” давала около трети бюджета под гарантии со стороны экс-губернатора Владимира Городецкого, который не выполнил своих обязательств. Таким образом, игрокам на данный момент выплачена зарплата только за сентябрь. Планируется, что октябрьскую зарплату “Сибирь” закроет до Нового года», — написали журналисты «Чемпионата».