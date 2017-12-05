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13:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«СИБЭКО» отказалась от спонсорства ХК «Сибирь»

По данным источников портала «Чемпионат», сейчас зарплата игрокам клуба выплачена только за сентябрь.

Источник: РИА "Новости"

«СИБЭКО» отказалась от спонсорства ХК «Сибирь», об этом сообщил портал «Чемпионат».

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«В новый сезон “Сибирь” входила без долгов, решив многие проблемы с помощью продажи лидеров в ЦСКА, но недавно от поддержки клуба отказался один из основных спонсоров. Энергетическая компания “СИБЭКО” давала около трети бюджета под гарантии со стороны экс-губернатора Владимира Городецкого, который не выполнил своих обязательств. Таким образом, игрокам на данный момент выплачена зарплата только за сентябрь. Планируется, что октябрьскую зарплату “Сибирь” закроет до Нового года», — написали журналисты «Чемпионата».

В пресс-службе компании «СИБЭКО» «Вестям» заявили: «Отношения с хоккейным клубом не комментируем».

В пресс-службе ХК «Сибирь» от комментариев отказались.

Хоккейная «Сибирь» проведет домашний матч против магнитогорского «Металлурга» 5 декабря. Начало игры в 19:30.

Сейчас новосибирская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 50 очками.

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