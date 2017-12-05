Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
Историческую виллу Муссолини выставили на продажу
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Бостон Брюинз3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Нью-Йорк Айлендерс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Слован
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Витязь
Хоккей. КХЛ
4.12
Ак Барс3
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
4.12
Нефтехимик1
СКА3
Все события
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Экс-депутат рассказал о настоящем отношении украинцев к русским
Соловьев хотел отправить сына воевать в Сирию
Допустить нельзя отстранить: МОК решит, поедет ли Россия на ОИ
Родченков рассказал норвежцам о допинг-программе в биатлоне
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Представлена олимпийская форма сборной России
13Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
07:52 (мск), источник: Восток Медиа

Вратарь хабаровского «Амура» сыграет на Кубке Первого канала

Юху Метсолу вызвали в сборную Финляндии.

Во втором этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала примет участие вратарь хабаровского клуба «Амур». Юха Метсола вошёл в число игроков, вызванных в состав национальной сборной Финляндии.

Помимо Метсолы на Кубке Первого канала за скандинавскую страну сыграют ещё 12 хоккеистов из разных клубов КХЛ. Первым соперником финнов станет команда Чехии, после этого сборная встретится с игроками из Южной Кореи, а затем — России. Примут ли участие во втором этапе другие легионеры «Амура», пока неизвестно.

«Пока информацией о вызовах других легионеров в сборные мы не располагаем. Официальные документы в клуб не приходили. Может быть поступят в ближайшие дни. Но на сегодняшний день нам известно только о вызове Юхе Метсолы», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла, который прошёл в Финляндии, хозяева заняли первое место, выиграв все три матча. Сборная России стала второй, одержав две победы. Тогда Юха Метсола не вошёл в состав сборной.

В этом году легионеры «Амура» участвовали в Шведских играх. В составе своих сборных на заключительном этапе Евротура выступили чехи Томаш Зорона и Ян Коларж, а также финн Юха Метсола.

 На кресло мэра Владивостока претендуют 60 человек – все фамилии
В посёлок Сулук возвращается тепло
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Русская неделя в Америке: Овечкин душил в Кузнецове снайпера?
Допустить нельзя отстранить: МОК решит, поедет ли Россия на ОИ
Родченков рассказал норвежцам о допинг-программе в биатлоне
Определен состав сборной России по хоккею для подготовки к МЧМ
Коукалова получила угрозы и оскорбления от болельщиков из России
СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь