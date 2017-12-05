«Амур» попытается отомстить «Куньлуню» в Хабаровске

Победа в дальневосточной столице позволила китайской команде прервать затяжную серию поражений — «драконы» не могли выиграть девять матчей. При этом хоккеисты одержали верх над соперником в день ухода со своего поста главного тренера Майка Кинэна. Сейчас пекинская дружина занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе команды 45 очков.

«Амур» находится в шаге от зоны плей-офф. Сейчас в копилке «тигров» 51 очко, от заветной «восьмёрки» их отделяет семь результативных баллов. При этом у хабаровчан есть ещё одна игра в запасе. Последнюю встречу подопечные Алексея Мартемьянова начали плохо — уже во втором периоде уступали в три шайбы, однако смогли собраться: сначала сравняли счёт, а затем перевели игру в овертайм. Правда, там быстрее оказались хоккеисты из Китая. Как писало агентство, «Амур» уступил со счётом 3:4.