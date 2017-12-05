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03:54 (мск), источник: Восток Медиа

«Амур» попытается отомстить «Куньлуню» в Хабаровске

Сегодня «тигры» вновь примут на своём льду пекинскую команду.

Хабаровская хоккейная команда «Амур» продолжает новую серию домашних игр. Сегодня, 5 декабря, «тигры» вновь проведут встречу с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», которому уступили 3 декабря в овертайме. Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Победа в дальневосточной столице позволила китайской команде прервать затяжную серию поражений — «драконы» не могли выиграть девять матчей. При этом хоккеисты одержали верх над соперником в день ухода со своего поста главного тренера Майка Кинэна. Сейчас пекинская дружина занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе команды 45 очков.

«Амур» находится в шаге от зоны плей-офф. Сейчас в копилке «тигров» 51 очко, от заветной «восьмёрки» их отделяет семь результативных баллов. При этом у хабаровчан есть ещё одна игра в запасе. Последнюю встречу подопечные Алексея Мартемьянова начали плохо — уже во втором периоде уступали в три шайбы, однако смогли собраться: сначала сравняли счёт, а затем перевели игру в овертайм. Правда, там быстрее оказались хоккеисты из Китая. Как писало агентство, «Амур» уступил со счётом 3:4.

После игры с «драконами» главный тренер «тигров» попросил болельщиков не освистывать команду в трудную минуту, а, наоборот, поддерживать ещё больше.

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