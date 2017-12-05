«Амур» попытается отомстить «Куньлуню» в Хабаровске
Сегодня «тигры» вновь примут на своём льду пекинскую команду.
Сегодня «тигры» вновь примут на своём льду пекинскую команду.
Хабаровская хоккейная команда «Амур» продолжает новую серию домашних игр. Сегодня, 5 декабря, «тигры» вновь проведут встречу с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», которому уступили 3 декабря в овертайме. Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Победа в дальневосточной столице позволила китайской команде прервать затяжную серию поражений — «драконы» не могли выиграть девять матчей. При этом хоккеисты одержали верх над соперником в день ухода со своего поста главного тренера Майка Кинэна. Сейчас пекинская дружина занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе команды 45 очков.
«Амур» находится в шаге от зоны
После игры с «драконами» главный тренер «тигров» попросил болельщиков не освистывать команду в трудную минуту, а, наоборот, поддерживать ещё больше.