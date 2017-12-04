50 минут Назарова. «Нефтехимик» был в шаге от победы над СКА
СКА вернул Торесена и выиграл в Нижнекамске (3:1).
СКА вернул Торесена и выиграл в Нижнекамске (3:1).
ДЕНЬ ПАТРИКА
О том, что Патрик Торесен вернется в СКА, стало известно чуть ли не в середине ноября, но петербургский клуб долго хранил молчание по поводу этого перехода. Даже когда о возвращении форварда в Россию сообщил сайт «Сторхамара», а потом и сам норвежец рассказал обо всем в интервью «СЭ», армейцы наотрез отказывались комментировать новости. Торесен появился на трибунах Ледового во время игры с «Авангардом» — но СКА упорно молчал.
До первого матча норвежца в команде Знарка пришлось потерпеть еще немного — форвард отправился на выезд, но за игрой против «Йокерита» ему пришлось наблюдать с морозной трибуны. Полноценное возвращение состоялось в Нижнекамске. Торесен начал матч во втором звене в одной компании с Прохоркиным и Карповым, но еще до конца первого периода перебрался в первую линию — к Шипачеву и Ковальчуку.
КРУГОВОРОТ БОРОД
Еще во время первого прихода в СКА Торесен был большим любителем отпустить бороду — для того, чтобы забросить бритву куда подальше ему не требовалось наступления
Но от прихода Торесена бород в СКА не прибавилось. Вместе с норвежцем в строй вернулся залечивший травму Антон Белов и удивил обратной метаморфозой — россиянин вышел на матч против «Нефтехимика» гладковыбритым.
НИЖНЕКАМСКАЯ СУХОСТЬ
Накануне встречи с петербуржцами «волки» обыграли двух соседних грандов — «Салават» и «Ак Барс» и точили зубы на третьего фаворита. Лекарство против СКА нашли простое — максимум борьбы, минимум фолов и очень внимательная игра в обороне. За два периода подопечные Назарова лишь раз оказались в меньшинстве и создали армейцам массу помех в своей зоне. Даже оказавшись в положении догоняющего СКА не смог сильно перебросать хозяев. Да, были частые попытки Ковальчука и компании, но в большинстве случаев Ежов оставался без работы — шайба шла мимо.
А вот «Нефтехимик» свой момент в первом периоде не упустил — Волгин здорово бросил от синей линии, а Порядин удачно подставил клюшку.
Весь второй период СКА провел, осаждая ворота Ежова, но супермоментов, в
КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕФТЬ
Назаров бил свою бывшую команду более пятидесяти минут, но потом у его команды
|Нефтехимик
|
1:3
(1:0, 0:0, 0:3)
|СКА
|1-й период
|07:16
|Порядин П. (Аркалов И., Волгин А.)
|Кетов Е.
|10:12
|18:54
|Секстон Д.
|2-й период
|Рундблад Д.
|23:38
|3-й период
|Херсли П.
|44:40
|Прохоркин Н. (Рундблад Д., Рыков Е.)
|52:52
|58:16
|Густафссон Э.
|58:39
|Ежов И.
|Шипачев В. (Ковальчук И.)
|58:39
|Барабанов А. (Прохоркин Н.)
|59:35
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)