50 минут Назарова. «Нефтехимик» был в шаге от победы над СКА

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНЬ ПАТРИКА

О том, что Патрик Торесен вернется в СКА, стало известно чуть ли не в середине ноября, но петербургский клуб долго хранил молчание по поводу этого перехода. Даже когда о возвращении форварда в Россию сообщил сайт «Сторхамара», а потом и сам норвежец рассказал обо всем в интервью «СЭ», армейцы наотрез отказывались комментировать новости. Торесен появился на трибунах Ледового во время игры с «Авангардом» — но СКА упорно молчал.

До первого матча норвежца в команде Знарка пришлось потерпеть еще немного — форвард отправился на выезд, но за игрой против «Йокерита» ему пришлось наблюдать с морозной трибуны. Полноценное возвращение состоялось в Нижнекамске. Торесен начал матч во втором звене в одной компании с Прохоркиным и Карповым, но еще до конца первого периода перебрался в первую линию — к Шипачеву и Ковальчуку.

КРУГОВОРОТ БОРОД

Еще во время первого прихода в СКА Торесен был большим любителем отпустить бороду — для того, чтобы забросить бритву куда подальше ему не требовалось наступления плей-офф. Он делал это по велению скандинавской души. Однако в Норвегии форвард превзошел сам себя — он вернулся с родины с такой кустистой растительностью, которой не было даже в последние дни похода за Кубком Гагарина-2015.

Но от прихода Торесена бород в СКА не прибавилось. Вместе с норвежцем в строй вернулся залечивший травму Антон Белов и удивил обратной метаморфозой — россиянин вышел на матч против «Нефтехимика» гладковыбритым.

НИЖНЕКАМСКАЯ СУХОСТЬ

Накануне встречи с петербуржцами «волки» обыграли двух соседних грандов — «Салават» и «Ак Барс» и точили зубы на третьего фаворита. Лекарство против СКА нашли простое — максимум борьбы, минимум фолов и очень внимательная игра в обороне. За два периода подопечные Назарова лишь раз оказались в меньшинстве и создали армейцам массу помех в своей зоне. Даже оказавшись в положении догоняющего СКА не смог сильно перебросать хозяев. Да, были частые попытки Ковальчука и компании, но в большинстве случаев Ежов оставался без работы — шайба шла мимо.

А вот «Нефтехимик» свой момент в первом периоде не упустил — Волгин здорово бросил от синей линии, а Порядин удачно подставил клюшку.

Весь второй период СКА провел, осаждая ворота Ежова, но супермоментов, в общем-то не создали и даже не заставили нижнекамцев удаляться. Наоборот, на скамейку штрафников отправился Рундблад, а в начале третьей двадцатиминутки — Херсли.

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕФТЬ