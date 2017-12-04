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4 декабря, источник: Спорт-Экспресс

50 минут Назарова. «Нефтехимик» был в шаге от победы над СКА

СКА вернул Торесена и выиграл в Нижнекамске (3:1).

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНЬ ПАТРИКА

О том, что Патрик Торесен вернется в СКА, стало известно чуть ли не в середине ноября, но петербургский клуб долго хранил молчание по поводу этого перехода. Даже когда о возвращении форварда в Россию сообщил сайт «Сторхамара», а потом и сам норвежец рассказал обо всем в интервью «СЭ», армейцы наотрез отказывались комментировать новости. Торесен появился на трибунах Ледового во время игры с «Авангардом» — но СКА упорно молчал.

До первого матча норвежца в команде Знарка пришлось потерпеть еще немного — форвард отправился на выезд, но за игрой против «Йокерита» ему пришлось наблюдать с морозной трибуны. Полноценное возвращение состоялось в Нижнекамске. Торесен начал матч во втором звене в одной компании с Прохоркиным и Карповым, но еще до конца первого периода перебрался в первую линию — к Шипачеву и Ковальчуку.

КРУГОВОРОТ БОРОД

Еще во время первого прихода в СКА Торесен был большим любителем отпустить бороду — для того, чтобы забросить бритву куда подальше ему не требовалось наступления плей-офф. Он делал это по велению скандинавской души. Однако в Норвегии форвард превзошел сам себя — он вернулся с родины с такой кустистой растительностью, которой не было даже в последние дни похода за Кубком Гагарина-2015.

Но от прихода Торесена бород в СКА не прибавилось. Вместе с норвежцем в строй вернулся залечивший травму Антон Белов и удивил обратной метаморфозой — россиянин вышел на матч против «Нефтехимика» гладковыбритым.

НИЖНЕКАМСКАЯ СУХОСТЬ

Накануне встречи с петербуржцами «волки» обыграли двух соседних грандов — «Салават» и «Ак Барс» и точили зубы на третьего фаворита. Лекарство против СКА нашли простое — максимум борьбы, минимум фолов и очень внимательная игра в обороне. За два периода подопечные Назарова лишь раз оказались в меньшинстве и создали армейцам массу помех в своей зоне. Даже оказавшись в положении догоняющего СКА не смог сильно перебросать хозяев. Да, были частые попытки Ковальчука и компании, но в большинстве случаев Ежов оставался без работы — шайба шла мимо.

А вот «Нефтехимик» свой момент в первом периоде не упустил — Волгин здорово бросил от синей линии, а Порядин удачно подставил клюшку.

Весь второй период СКА провел, осаждая ворота Ежова, но супермоментов, в общем-то не создали и даже не заставили нижнекамцев удаляться. Наоборот, на скамейку штрафников отправился Рундблад, а в начале третьей двадцатиминутки — Херсли.

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕФТЬ

Назаров бил свою бывшую команду более пятидесяти минут, но потом у его команды все-таки кончилась нефть. Так же как и в первом матче против нижнекамцев СКА перевернул игру в третьем периоде. В Петербурге армейцы забросили «волкам» четыре шайбы в концовке, в этот раз ограничились тремя. Сначала Прохоркин подловил момент на пятачке и обыграл Ежова, потом Шипачев дождался удаления от Густафссона и в фирменном стиле с острого угла забил победный гол в большинстве, а на закуску Барабанов забросил шайбу в пустые ворота. СКА снова перетерпел «Нефтехимик» и продлил серию побед в выездных матчах. В этом сезоне команда Олега Знарка в гостях еще не проигрывала.

Нефтехимик 1:3
(1:0, 0:0, 0:3)
СКА
4.12.2017, 19:30 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
07:16 Порядин П. (Аркалов И., Волгин А.)
Кетов Е. 10:12
18:54 Секстон Д.
2-й период
Рундблад Д. 23:38
3-й период
Херсли П. 44:40
Прохоркин Н. (Рундблад Д., Рыков Е.) 52:52
58:16 Густафссон Э.
58:39 Ежов И.
Шипачев В. (Ковальчук И.) 58:39
Барабанов А. (Прохоркин Н.) 59:35
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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