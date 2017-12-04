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22:35 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили на выезде лидеру Восточной конференции КХЛ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили на выезде лидеру Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Обе команды 13 ноября встречались в Минске, и «зубры» одержали важную победу — 4:1. Перед встречей в Казани минчане лишились из-за дисквалификации на один матч одного из лидеров нападения Джека Скилле. Несмотря на потерю, гости старались активно действовать впереди, чем и воспользовались хоккеисты из столицы Татарстана, удачно сыграв в контратаках.

Динамовцы уже на второй минуте первого периода допустили ошибку в своей зоне. Станислав Галиев сделал передачу из-за ворот на пятачок ворот Юнаса Энрота, где Иржи Секач без помех переправил шайбу в сетку. Защитник Марк-Андре Граньяни в этом эпизоде среагировал слишком поздно на выход соперника и не смог помочь своему голкиперу.

Вторая тройка нападения «Ак Барса» Секач — Ландер — Галиев стала настоящей грозой защитных порядков «Динамо». Под занавес первых двадцати минут игры уже Станислав Галиев с передачи Иржи Секача удвоил преимущество хозяев площадки. В середине второго периода центрфорвард второго звена нападения казанцев Антон Ландер в третий раз поразил ворота Юнаса Энрота.

В заключительные 20 минут встречи минчанам усилиями Александра Кулакова удалось сократить отставание, но развить свой успех гости не смогли.

Казанский «Ак Барс» благодаря победе над белорусской командой упрочил свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции — 72 очка. Минское «Динамо» потерпело второе гостевое поражение подряд. 2 декабря подопечные Горди Дуайера уступили «Салавату Юлаеву» — 0:2. Завершат выездную серию минчане 6 декабря поединком с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ак Барс 3:1
(2:0, 1:0, 0:1)
Динамо Мн
4.12.2017, 19:30 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Горди Дуайер
Вратари
Эмиль Гарипов Юнас Энрот
1-й период
01:05 Иржи Секач (С. Галиев)
Александр Кулаков 13:37
18:11 Станислав Галиев (Н. Лямкин, И. Секач)
2-й период
36:31 Антон Ландер (С. Галиев, И. Секач)
3-й период
Владимир Денисов 44:11
52:49 Василий Токранов
Александр Кулаков (Е. Лисовец, Е. Шарангович) 54:00
Владимир Денисов 58:38
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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