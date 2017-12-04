Хоккеисты минского «Динамо» уступили на выезде лидеру Восточной конференции КХЛ

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Обе команды 13 ноября встречались в Минске, и «зубры» одержали важную победу — 4:1. Перед встречей в Казани минчане лишились из-за дисквалификации на один матч одного из лидеров нападения Джека Скилле. Несмотря на потерю, гости старались активно действовать впереди, чем и воспользовались хоккеисты из столицы Татарстана, удачно сыграв в контратаках.

Динамовцы уже на второй минуте первого периода допустили ошибку в своей зоне. Станислав Галиев сделал передачу из-за ворот на пятачок ворот Юнаса Энрота, где Иржи Секач без помех переправил шайбу в сетку. Защитник Марк-Андре Граньяни в этом эпизоде среагировал слишком поздно на выход соперника и не смог помочь своему голкиперу.

Вторая тройка нападения «Ак Барса» Секач — Ландер — Галиев стала настоящей грозой защитных порядков «Динамо». Под занавес первых двадцати минут игры уже Станислав Галиев с передачи Иржи Секача удвоил преимущество хозяев площадки. В середине второго периода центрфорвард второго звена нападения казанцев Антон Ландер в третий раз поразил ворота Юнаса Энрота.

В заключительные 20 минут встречи минчанам усилиями Александра Кулакова удалось сократить отставание, но развить свой успех гости не смогли.