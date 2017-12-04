Дубль Хартикайнена принес «Салавату Юлаеву» победу над московским «Динамо» в матче КХЛ

В составе «Динамо» отличились Мартиньш Карсумс (6-я минута) и Андрей Алексеев (60). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Энвер Лисин (6) и Теему Хартикайнен (36, 63). Для Лисина гол стал 100-м в регулярных сезонах чемпионатов России и КХЛ. Шайба в овертайме матча стала для Хартикайнена 70-й в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Уфимский клуб занимает шестое место в Восточной конференции с 58 очками. «Динамо» — шестое на Западе (59).
В следующем матче 7 декабря «Динамо» сыграет на выезде с хельсинкским «Йокеритом», 10 декабря «Салават Юлаев» примет ярославский «Локомотив».