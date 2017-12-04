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20:32 (мск), источник: ТАСС

Дубль Хартикайнена принес «Салавату Юлаеву» победу над московским «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 4 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Динамо» отличились Мартиньш Карсумс (6-я минута) и Андрей Алексеев (60). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Энвер Лисин (6) и Теему Хартикайнен (36, 63). Для Лисина гол стал 100-м в регулярных сезонах чемпионатов России и КХЛ. Шайба в овертайме матча стала для Хартикайнена 70-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Уфимский клуб занимает шестое место в Восточной конференции с 58 очками. «Динамо» — шестое на Западе (59).

В следующем матче 7 декабря «Динамо» сыграет на выезде с хельсинкским «Йокеритом», 10 декабря «Салават Юлаев» примет ярославский «Локомотив».

Салават Юлаев 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
ХК Динамо
4.12.2017, 17:00 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
Карсумс М. (Бойд Д., Анисин М.) 05:05
05:35 Лисин Э. (Зубов Ил., Макаров И.)
Артюхин Е. 06:30
09:56 Коротков Е.
2-й период
Игнатушкин И. 30:25
Никулин И. 34:05
35:20 Хартикайнен Т. (Ларсен Ф., Умарк Л.)
3-й период
47:57 Елизаров А.
52:08 Бурдасов А.
Алексеев А. (Никулин И., Карсумс М.) 59:35
Овертайм
Варнаков М. 60:45
62:10 Хартикайнен Т. (Бурдасов А., Умарк Л.)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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