Патрик Торесен дебютирует за СКА в игре с «Нефтехимиком»

Дебютирует в составе «армейцев» форвард Патрик Торесен, проведёт первый матч после тяжёлой травмы защитник Антон Белов.
СКА:
Коскинен (Мельничук);
Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Яковлев — Белов;
Торесен — Прохоркин — Карпов, Хафизуллин — Херсли;
Широков — Коскиранта — Барабанов, Рундблад — Рыков;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Зуб.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Секстон — Нестрашил — Галимов, Пиганович — Густафссон;
Хайрлуллин — Еглич — Ро, Брынцев — Огурцов;
Здунов — Якимов — Шиксатдаров, Волгин — Шарипзянов;
Аркалов — Куликов — Порядин, Шафигуллин, Фазылзянов.