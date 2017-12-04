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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Патрик Торесен дебютирует за СКА в игре с «Нефтехимиком»

Стали известны составы команд на матч петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика», который начнётся сегодня в 19:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

Дебютирует в составе «армейцев» форвард Патрик Торесен, проведёт первый матч после тяжёлой травмы защитник Антон Белов.

СКА:

Коскинен (Мельничук);
Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Яковлев — Белов;
Торесен — Прохоркин — Карпов, Хафизуллин — Херсли;
Широков — Коскиранта — Барабанов, Рундблад — Рыков;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Зуб.

«Нефтехимик»:

Ежов (Макаров);
Секстон — Нестрашил — Галимов, Пиганович — Густафссон;
Хайрлуллин — Еглич — Ро, Брынцев — Огурцов;
Здунов — Якимов — Шиксатдаров, Волгин — Шарипзянов;
Аркалов — Куликов — Порядин, Шафигуллин, Фазылзянов.

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