Минское «Динамо» удостоено самой престижной национальной премии потребительского признания — «Народная марка»

Источник: РИА "Новости"

Народный опрос-голосование проходил по опубликованным в республиканских и региональных печатных изданиях анкетам общим тиражом более 2 000 000 экземпляров, а также в интернете на сайте Премии с прямым переходом на страницу голосования с многочисленных интернет-ресурсов Беларуси.

В голосовании приняли участие представители из всех областей, возрастных и социальных групп. Анкеты Премии не содержали каких-либо вариантов ответа, голосующие самостоятельно вносили те торговые марки, которые предпочитают и считают лучшими.