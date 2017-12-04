Минское «Динамо» удостоено самой престижной национальной премии потребительского признания — «Народная марка»
ХК «Динамо-Минск» был удостоен самой престижной национальной премии потребительского признания — «Народная марка».
ХК «Динамо-Минск» был удостоен самой престижной национальной премии потребительского признания — «Народная марка».
Народный
В голосовании приняли участие представители из всех областей, возрастных и социальных групп. Анкеты Премии не содержали
В Минске клуб набрал 68.77%, а по стране в целом — 55.53%! Даже несмотря на наличие собственных сильных клубов в регионах, «Динамо-Минск» везде набрал больше 50% голосов, за исключением Гомельской и Гродненской областей! — сообщает hcdinamo.by.