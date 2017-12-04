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15:53 (мск), источник: Прессбол

Минское «Динамо» удостоено самой престижной национальной премии потребительского признания — «Народная марка»

ХК «Динамо-Минск» был удостоен самой престижной национальной премии потребительского признания — «Народная марка».

Источник: РИА "Новости"

Народный опрос-голосование проходил по опубликованным в республиканских и региональных печатных изданиях анкетам общим тиражом более 2 000 000 экземпляров, а также в интернете на сайте Премии с прямым переходом на страницу голосования с многочисленных интернет-ресурсов Беларуси.

В голосовании приняли участие представители из всех областей, возрастных и социальных групп. Анкеты Премии не содержали каких-либо вариантов ответа, голосующие самостоятельно вносили те торговые марки, которые предпочитают и считают лучшими.

В Минске клуб набрал 68.77%, а по стране в целом — 55.53%! Даже несмотря на наличие собственных сильных клубов в регионах, «Динамо-Минск» везде набрал больше 50% голосов, за исключением Гомельской и Гродненской областей! — сообщает hcdinamo.by.

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