Горди Дуайер: В матче с «Ак Барсом» нам необходимо выполнить задуманное на «отлично»

Собираетесь что-то менять в составе? Все решения мы принимаем в день матча, после утренней раскатки. Но вероятность изменений существует всегда. Кому из обоймы казанцев надо уделить особое внимание? О, у них очень глубокий состав. Есть бомбардиры, есть ребята, которые могут сдерживать атаки, плюс реально хорошие спецбригады, хороший вратарь. Когда играешь против такой команды, важно следить за всеми, никогда не расслабляться. Нам необходимо выполнить задуманное на «отлично», — цитирует Дуайера hcdinamo.by.