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14:46 (мск), источник: Прессбол

Горди Дуайер: В матче с «Ак Барсом» нам необходимо выполнить задуманное на «отлично»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс», как и «Салават», топовая, очень талантливая команда. В понедельник мы должны показать свою лучшую игру, чтобы быть конкурентоспособными.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 16, 4.12.2017, 19:30
Ак Барс
-Динамо Мн-

Собираетесь что-то менять в составе? Все решения мы принимаем в день матча, после утренней раскатки. Но вероятность изменений существует всегда. Кому из обоймы казанцев надо уделить особое внимание? О, у них очень глубокий состав. Есть бомбардиры, есть ребята, которые могут сдерживать атаки, плюс реально хорошие спецбригады, хороший вратарь. Когда играешь против такой команды, важно следить за всеми, никогда не расслабляться. Нам необходимо выполнить задуманное на «отлично», — цитирует Дуайера hcdinamo.by.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск пройдет 4 декабря. Начало — в 19.30.

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