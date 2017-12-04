Горди Дуайер: В матче с «Ак Барсом» нам необходимо выполнить задуманное на «отлично»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
«Ак Барс», как и «Салават», топовая, очень талантливая команда. В понедельник мы должны показать свою лучшую игру, чтобы быть конкурентоспособными.
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Матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск пройдет 4 декабря. Начало — в 19.30.