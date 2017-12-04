Скривенс признан лучшим вратарём недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

— Лучшим вратарём признан Бен Скривенс («Салават Юлаев»), в трёх матчах одержавший две победы, обе — на ноль. Голкипер отразил на прошедшей неделе 96,59% бросков при коэффициенте надёжности 1,01. Его сухая серия продолжается и составляет на данный момент 125 минут 27 секунд.

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— Лучшим защитником признан Олег Пиганович («Нефтехимик»), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 4 (3+1) очка. В обеих встречах именно его шайбы становились решающими. Кроме того в игре с «Салаватом Юлаевым» Пиганович отметился дублем. Он не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

— Лучшим нападающим признан Даниил Апальков («Локомотив»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (3+2) очков. В матче с «Барысом» нападающий сделал дубль, а также завершил все встречи недели с положительным показателем полезности при общем показателе «+5».