«Торпедо» на грани развала. Погасят ли долги игрокам?

Источник: Спорт-Экспресс

Утром «Куньлунь» провел первый матч без Майка Кинэна и показал, что готов вернуться в гонку за место в плей-офф. Несмотря на то, что они бездарно упустили преимущество в три шайбы, в Хабаровске все-таки удалось победить. Я не понимаю, почему в китайском клубе так много говорят о заслугах Кинэна, о том, что он многое сделал для команды, но не смог продолжить лишь «по состоянию здоровья». Лучше бы вообще больше ничего не комментировали, а то мы не знаем, почему на самом деле уволили Майка.

Поразило то, что болельщики в Хабаровске стали освистывать свою команду при счете 0:3, и это не ушло от внимания главного тренера Андрея Мартемьянова. Он посчитал, что «Амур» не заслуживал свиста, и я с ним согласен. Две команды в этом сезоне прыгают выше головы — «Северсталь» и хабаровчане. У обеих очень средний подбор игроков. И те, и те все равно стараются, побеждают за счет духа, за счет характера, за счет каких-то локальных придумок тренеров. То, чего иногда не хватает «Сибири» и рижанам, совершенно отсутствует у «Югры» и «Слована».

Это чудо, что «Амур» в борьбе за место в плей-офф и парнями нужно гордиться. Первый сезон в Хабаровске за долгое время, когда за командой интересно следить. Я посмотрел почти все матчи, и только пару раз были настоящие провалы. И тут этот свист! Да если бы не американский тренер, уже уволенный, китайцы бы шли в лидерах и спокойно бы обыграли хабаровчан со счетом 7:0. Разные условия, разные возможности, разный состав. Нельзя свистеть, когда команде трудно.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bb7b10e19fd8b38d58c005e4daa45ff1_hd/q482229/f010f597a15f0c4fcb0b6de108fa5a60/4668052617?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

25-ЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР.

За «Металлургом» из Новокузнецка мы уже следим по привычке, все-таки долгое время команда играла в КХЛ и была оттуда исключена. Кому-то кажется, что несправедливо. Эта мысль имела права на существование, и сибиряки бы могли так провести сезон, чтобы главной лиге стало стыдно за то, что они исключили такой прекрасный клуб. Но ведь ничего подобного не происходит.

Все, что сейчас творится в Новокузнецке — это кошмар и стыд, начиная с увольнения Сергея Зиновьева, заканчивая вчерашним решением понизить Александра Китова с должности генерального директора до просто спортивного. С лета там уже меняли тренера, отказывались от сильных игроков, увольняли, а затем возвращали вратаря Ивана Касутина. Команда находится на 19-м месте, вне зоны плей-офф, а на последнем матче там было 3600 зрителей. Кроме того, в воскресенье в клуб назначили нового генерального менеджера.

Михаилу Щедрину 25 лет, но у меня нет предубеждений к возрасту. Смущает то, что он работал агентом, а я не верю, что в таком случае можно рассчитывать на объективность. Впрочем, вчера вечером мы поговорили с новым руководителем, и он пообещал все скоро объяснить. Но пока лишь понятно, что КХЛ не ошиблась насчет «Металлурга».

ДОЛГИ «ТОРПЕДО».

По-прежнему плохая ситуация в Нижнем Новгороде. Да, команда на льду забывает о проблемах, старается, но нельзя не напомнить, что игрокам давно должны были отдать деньги за сентябрь, октябрь, впереди выплаты за ноябрь, но никаких слухов, никаких разговоров. Если раньше называли конкретные даты, то сейчас отвечают «скоро-скоро».

В Нижнем Новгороде пройдут матчи чемпионата мира по футболу, все внимание руководства приковано к этому, и на хоккеистов никто не обращает внимания. Но впереди закрытие переходов, и некоторые уже собираются подавать заявление в КХЛ с просьбой признать их свободными агентами. На этой неделе снова запланирована встреча хоккеистов с руководством клуба и если последние не найдут средств, то заканчивать турнир будет другое «Торпедо».

СЕРИЯ ПОРАЖЕНИЙ «ЮГРЫ».

«Югра» потерпела десятое поражение подряд, у Анатолия Емелина кончились отговорки, и он пошел по второму кругу. Все время говорит, что перенервничали, без голов победить нельзя, свои моменты не реализовали. Не очень удачно сыграла молодежь из МХЛ, но я совершенно не понял, зачем тренер обратил на это внимание на пресс-конференции. Мог бы и промолчать, ведь вопросы в Ханты-Мансийске не задают. Парней из «Мамонтов Югры» наоборот надо поддерживать, пусть ошибаются, пусть учатся. Хорошая же возможность, ведь клуб завершил сезон и сейчас просто доигрывает.