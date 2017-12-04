«Торпедо» на грани развала. Погасят ли долги игрокам?
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Утром «Куньлунь» провел первый матч без Майка Кинэна и показал, что готов вернуться в гонку за место в
Поразило то, что болельщики в Хабаровске стали освистывать свою команду при счете 0:3, и это не ушло от внимания главного тренера Андрея Мартемьянова. Он посчитал, что «Амур» не заслуживал свиста, и я с ним согласен. Две команды в этом сезоне прыгают выше головы — «Северсталь» и хабаровчане. У обеих очень средний подбор игроков. И те, и те все равно стараются, побеждают за счет духа, за счет характера, за счет
Это чудо, что «Амур» в борьбе за место в
25-ЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР.
За «Металлургом» из Новокузнецка мы уже следим по привычке,
Все, что сейчас творится в Новокузнецке — это кошмар и стыд, начиная с увольнения Сергея Зиновьева, заканчивая вчерашним решением понизить Александра Китова с должности генерального директора до просто спортивного. С лета там уже меняли тренера, отказывались от сильных игроков, увольняли, а затем возвращали вратаря Ивана Касутина. Команда находится на 19-м месте, вне зоны
Михаилу Щедрину 25 лет, но у меня нет предубеждений к возрасту. Смущает то, что он работал агентом, а я не верю, что в таком случае можно рассчитывать на объективность. Впрочем, вчера вечером мы поговорили с новым руководителем, и он пообещал все скоро объяснить. Но пока лишь понятно, что КХЛ не ошиблась насчет «Металлурга».
ДОЛГИ «ТОРПЕДО».
В Нижнем Новгороде пройдут матчи чемпионата мира по футболу, все внимание руководства приковано к этому, и на хоккеистов никто не обращает внимания. Но впереди закрытие переходов, и некоторые уже собираются подавать заявление в КХЛ с просьбой признать их свободными агентами. На этой неделе снова запланирована встреча хоккеистов с руководством клуба и если последние не найдут средств, то заканчивать турнир будет другое «Торпедо».
СЕРИЯ ПОРАЖЕНИЙ «ЮГРЫ».
«Югра» потерпела десятое поражение подряд, у Анатолия Емелина кончились отговорки, и он пошел по второму кругу. Все время говорит, что перенервничали, без голов победить нельзя, свои моменты не реализовали. Не очень удачно сыграла молодежь из МХЛ, но я совершенно не понял, зачем тренер обратил на это внимание на
Как раз сейчас в