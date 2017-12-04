КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА в ситуации с незасчитанной шайбой «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

«Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире программы «Судейская» от 18 ноября 2017 года объясняет, что в случае, если коньки игрока пересекают синюю линию раньше шайбы и при этом хоккеист полностью контролирует ее, то вход в зону считается чистым. По этой трактовке была засчитана шайба «Ак Барса» в матче против «Салавата Юлаева» в плей-офф прошлого сезона, когда форвард казанцев Михаил Варнаков пересек синюю линию раньше шайбы.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 15, 27.11.2017, 19:30 СКА 9 Барыс 1

В недавнем матче «Барыса» против СКА, состоявшемся 27 ноября, Талгат Жайлауов при входе в зону полностью контролировал шайбу. Исходя из слов главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, офсайда быть не должно. Однако судьи приняли решение, что было положение «вне игры». После этого шайба в ворота СКА не была засчитана.

В своем разъяснении данного судейского решения КХЛ обращает внимание на конек Талгата Жайлауова, который был в воздухе. Но форвард «Барыса» мог входить в зону раньше шайбы даже обоими коньками, потому что он полностью контролировал ее. И в этой ситуации не должно быть офсайда. Следовательно, одно и то же правило о входе в зону почему-то трактуется по-разному.

Также КХЛ полностью проигнорировала эпизод, когда нападающий СКА Илья Ковальчук симулировал падение. Мэттью Фрэттин получил при этом удаление за подножку, а питерцы в большинстве забросили шайбу.

Напомним, это не первый судейский скандал в КХЛ, когда арбитры выносят решения не в пользу казахстанского клуба.

Хоккей КХЛ 2014-2015 1/8 финала, 10.03.2015, 16:30 Авангард 3 Барыс 1

В седьмой решающей игре серии между «Авангардом» и «Барысом» в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне 2014−2015 годов судьи не усмотрели нарушений правил против Константина Руденко и Алексея Литвиненко. Позже КХЛ официально признала ошибки судей. При этом одна из этих ошибок привела к голу в ворота «Барыса».