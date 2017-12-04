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08:52 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА в ситуации с незасчитанной шайбой «Барыса»

«КХЛ противоречит себе в ситуации с незасчитанной шайбой «Барыса». Именно с таким заголовком вышла статья на сайте Shaiba.kz, в которой приводятся доводы того, что лига трактует одни и те же правила в пользу питерского СКА.

Источник: РИА "Новости"

«Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире программы «Судейская» от 18 ноября 2017 года объясняет, что в случае, если коньки игрока пересекают синюю линию раньше шайбы и при этом хоккеист полностью контролирует ее, то вход в зону считается чистым. По этой трактовке была засчитана шайба «Ак Барса» в матче против «Салавата Юлаева» в плей-офф прошлого сезона, когда форвард казанцев Михаил Варнаков пересек синюю линию раньше шайбы.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 15, 27.11.2017, 19:30
СКА
9Барыс1

В недавнем матче «Барыса» против СКА, состоявшемся 27 ноября, Талгат Жайлауов при входе в зону полностью контролировал шайбу. Исходя из слов главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, офсайда быть не должно. Однако судьи приняли решение, что было положение «вне игры». После этого шайба в ворота СКА не была засчитана.

В своем разъяснении данного судейского решения КХЛ обращает внимание на конек Талгата Жайлауова, который был в воздухе. Но форвард «Барыса» мог входить в зону раньше шайбы даже обоими коньками, потому что он полностью контролировал ее. И в этой ситуации не должно быть офсайда. Следовательно, одно и то же правило о входе в зону почему-то трактуется по-разному.

Также КХЛ полностью проигнорировала эпизод, когда нападающий СКА Илья Ковальчук симулировал падение. Мэттью Фрэттин получил при этом удаление за подножку, а питерцы в большинстве забросили шайбу.

Напомним, это не первый судейский скандал в КХЛ, когда арбитры выносят решения не в пользу казахстанского клуба.

Хоккей
КХЛ 2014-2015
1/8 финала, 10.03.2015, 16:30
Авангард
3Барыс1

В седьмой решающей игре серии между «Авангардом» и «Барысом» в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне 2014−2015 годов судьи не усмотрели нарушений правил против Константина Руденко и Алексея Литвиненко. Позже КХЛ официально признала ошибки судей. При этом одна из этих ошибок привела к голу в ворота «Барыса».

Таким образом, данные судейские ошибки, официально признанные КХЛ, повлияли не только на результат отдельного матча, но и на весь итог сезона для «Барыса», который не смог пробиться во второй раунд, — говорится в статье.

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