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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Игрок «Адмирала» достиг исторического рубежа

Иван Налимов стал первым голкипером в истории «Адмирала» сыгравшим 100 матчей, сообщает Deita. ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

На счету Ивана 39 побед, 39 поражений, 229 пропущенных шайб, 3 голевые передачи, 10 минут штрафа и 9 игр на ноль. В то же время, Самвел Мнацян вышел на девятое место по количеству матчей за «Адмирал» (124), обойдя Алексея Угарова (123).

Михаил Грач.

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