Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Игрок «Адмирала» достиг исторического рубежа
Иван Налимов стал первым голкипером в истории «Адмирала» сыгравшим 100 матчей, сообщает Deita. ru со ссылкой на
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Иван Налимов стал первым голкипером в истории «Адмирала» сыгравшим 100 матчей, сообщает Deita. ru со ссылкой на
На счету Ивана 39 побед, 39 поражений, 229 пропущенных шайб, 3 голевые передачи, 10 минут штрафа и 9 игр на ноль. В то же время, Самвел Мнацян вышел на девятое место по количеству матчей за «Адмирал» (124), обойдя Алексея Угарова (123).
Михаил Грач.