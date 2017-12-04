Игрок «Адмирала» достиг исторического рубежа

На счету Ивана 39 побед, 39 поражений, 229 пропущенных шайб, 3 голевые передачи, 10 минут штрафа и 9 игр на ноль. В то же время, Самвел Мнацян вышел на девятое место по количеству матчей за «Адмирал» (124), обойдя Алексея Угарова (123).