Семь поражений Доуса и Ко. «Барыс» больше не фаворит Востока?

Источник: РИА "Новости"

Месяц назад, когда команда Евгения Корешкова обыграла ЦСКА и шла в лидерах Востока, казалось, что против Доуса и Ко нет противоядия. Но наступила пауза на матчи сборных, и «Барыс» словно подменили. После возобновления чемпионата казахстанский клуб набрал лишь одно очко и опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции. Сегодня астанинцы уступили магнитогорскому «Металлургу», проиграв седьмой матч подряд.

Доус и Вей замолчали

Что же происходит с «Барысом»? На первом этапе Евротура из казахстанской команды выступал лишь Линден Вей. Вряд ли отъезд одного хоккеиста в Хельсинки смог нарушить подготовку команды. Список травмированных также пуст, все сильнейшие выходят на лёд. Однако в трёх матчей этой неудачной серии подопечные Корешкова не смогли забросить ни одной шайбой, а СКА вообще разгромно проиграли со счётом 1:9.

Хоть команда и перестала много забить, меньше бросать не стала. Лишь петербургские «армейцы» существенно перебросали «Барыс» (39 — 19), с остальными соперниками статистика была примерно равной. Астанинцы по-прежнему хороши в большинстве (четвёртое место в лиге), а вот показатели игры в меньшинстве несколько упали (21-е место).

Несколько умерили пыл и лидеры команды — за последние семь матчей Вей и Доус набрали всего по четыре очка каждый. Но они по-прежнему в числе лидеров в гонке бомбардиров КХЛ. Впереди только «армейцы» — Ковальчук и Гусев. К тому же 24 ноября «Барыс» обменял Сен-Пьера в «Адмирал» на Райта. Инициатором перехода выступил сам игрок, захотевший продолжить карьеру во Владивостоке. А ведь Мартен тоже набирал много очков.

Не стоит делать катастрофу из серии поражений «Барыса» и списывать команду со счетов. Соперники в ноябре у команды были очень серьёзные, все, за исключением «Сибири», из верхней части таблицы. К тому же календарь у астанинцев был не из простых — пять матчей на выезде на десять дней. И маршрут Астана — Новосибирск — Казань — Санкт-Петербург — Ярославль — Астана.

Встреча в Северной столице вообще чуть не закончилась скандалом. Две незасчитанные шайбы гостей и неочевидный гол Шипачёва. Арбитры чуть ли не полвечера смотрели повторы голов. «Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол», — прокомментировал тот матч Евгений Корешков. После отменённых голов «Барыс» совсем расклеился и потерял веру в успех. Кризис продолжился и в Ярославле, где «Локомотив» в последнее время разносит соперников (вчера досталось и «Сибири»).

Несостоявшийся камбэк

А вот с «Магниткой» нельзя сказать, что Доус и партнёры выглядели плохо. Уже на 50-й секунде встречи Вей открыл счёт. Затем правда наступил спад, и «Барыс» за два периода пропустил четыре шайбы. После этого Карлссон отправился на скамейку запасных, а в игру вступил Кудрявцев. При этом нельзя сказать, что весь матч инициативой владел «Металлург», работы у Кошечкина хватало. В заключительные 20 минут хозяева чуть не совершили «камбэк». Сначала Лихотнивов прервал голевую «засуху», а через 32 секундыЖайлауов сделал счёт 3:4. Команда Козлова сумела отстоять победу, во многом потому что в последние десять минут защитники Ли и Береглазов практически не уходили со льда.

«Основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем лёгкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня», — объяснял после поражения главный тренер «Барыса».