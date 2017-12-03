Корешков рассказал, когда «Барыс» начнет побеждать

— Прежде всего, спасибо за такую поддержку нашим болельщикам, сегодня был практически аншлаг, пришли поддержать свою команду. Ребята вышли с огромным желанием победить. Показали хорошее движение, и по настрою претензий нет. Но основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем лёгкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня. В таких матчах нужно на пятаке играть более расторопнее. Могли сравнять в конце, пару моментов было, когда выходили «два в одного». Моменты, которые создаём, они даются нам тяжелее, чем голы в наши ворота, когда быстро пропускаем. Нужно, чтобы этот баланс перешёл в забитые шайбы, а пропущенных стало меньше.

— Сейчас за семь поражений у команды 9 заброшенных шайб, 32 пропущенных, что случилось? Команда разучилась забивать?

— Сезон невозможно пройти на одном уровне, иногда бывают спады. Сегодняшний матч показал, что мы забили одной из лучших команд КХЛ три шайбы, это хорошо. Пока не хватает завершения, если мы будем также играть, как сегодня на пятаке, то победа придёт уже в следующей игре.



— В чем причина спада команды и как вы намерены выходить из него?

— Уже выходим, команда себя неплохо чувствует, по движению, по рисунку. Думаю, победы уже рядом, в ближайшие игры придут обязательно. Тем более следующая игра у нас с нашим основным конкурентом «Трактором». Ещё раз разберём соперника, подготовимся и приложим все усилия, чтобы победить.



— Перемещение Даррена Дица в третью пару обороны, это последствия «-5» в матче с «Локомотивом»?

— Это нормальная практика менять игроков, на два-три матча убирать из одного сочетания, ничего страшного. Кстати, сегодня Даррен сыграл хорошо.