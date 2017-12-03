Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р1
Слован0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра0
Трактор3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс3
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ3
Куньлунь4
Хоккей. НХЛ
4.12
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
4.12
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.12
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.12
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас СтарзБ3
Чикаго Блэкхокс2
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
8Представлена олимпийская форма сборной России
17:33 (мск), источник: Sports.kz

Корешков рассказал, когда «Барыс» начнет побеждать

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 3:4.

— Прежде всего, спасибо за такую поддержку нашим болельщикам, сегодня был практически аншлаг, пришли поддержать свою команду. Ребята вышли с огромным желанием победить. Показали хорошее движение, и по настрою претензий нет. Но основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем лёгкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня. В таких матчах нужно на пятаке играть более расторопнее. Могли сравнять в конце, пару моментов было, когда выходили «два в одного». Моменты, которые создаём, они даются нам тяжелее, чем голы в наши ворота, когда быстро пропускаем. Нужно, чтобы этот баланс перешёл в забитые шайбы, а пропущенных стало меньше.

Читайте также
«Барыс» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

— Сейчас за семь поражений у команды 9 заброшенных шайб, 32 пропущенных, что случилось? Команда разучилась забивать?
— Сезон невозможно пройти на одном уровне, иногда бывают спады. Сегодняшний матч показал, что мы забили одной из лучших команд КХЛ три шайбы, это хорошо. Пока не хватает завершения, если мы будем также играть, как сегодня на пятаке, то победа придёт уже в следующей игре.

— В чем причина спада команды и как вы намерены выходить из него?
— Уже выходим, команда себя неплохо чувствует, по движению, по рисунку. Думаю, победы уже рядом, в ближайшие игры придут обязательно. Тем более следующая игра у нас с нашим основным конкурентом «Трактором». Ещё раз разберём соперника, подготовимся и приложим все усилия, чтобы победить.

— Перемещение Даррена Дица в третью пару обороны, это последствия «-5» в матче с «Локомотивом»?
— Это нормальная практика менять игроков, на два-три матча убирать из одного сочетания, ничего страшного. Кстати, сегодня Даррен сыграл хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс 3:4
(1:2, 0:2, 2:0)
Металлург Мг
3.12.2017, 14:00 Зрители: 9574 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Виктор Козлов
Вратари
Хенрик Карлссон 30:53 (С. Кудрявцев 30:53-59:26) Василий Кошечкин
1-й период
00:50 Линден Вей (Н. Доус, Р. Савченко)
Денис Казионов (А. Береглазов) 06:44
Оскар Осала 09:21
14:32 Роман Старченко
Денис Кокарев (Е. Тимкин) 16:45
2-й период
26:31
Владислав Калетник (С. Терещенко, А. Шенфельд) 30:15
Денис Казионов (А. Чибисов) 30:53
Крис Ли 36:29
3-й период
50:05 Артем Лихотников (А. Сагадеев, А. Липин)
50:37 Талгат Жайлауов (А. Маклюков, Р. Старченко)
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головкин обратился к Котто перед его последним боем
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
Зимний чемпион — это серьёзно? Вдохновляющие примеры для «Локо»
Фигуристка Медведева примет участие в заседании исполкома МОК
Согласие в семье: Степановы просят отстранить Россию от Оимпиады
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь