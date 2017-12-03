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17:12 (мск), источник: ТАСС

«Югра» потерпела десятое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Ханты-мансийская «Югра» проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Ник Бэйлен (13-я минута), Семен Кокуев (13) и Линус Виделль (48). Ханты-мансийская команда проиграла десятый матч подряд в КХЛ.

«Югра» с 27 очками занимает последнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, «Трактор» располагается на седьмой строчке (58). В другом матче дня магнитогорский «Металлург» победил на выезде астанинский «Барыс» со счетом 4:3.

Ханты-мансийский клуб в следующем матче сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 5 декабря, «Трактор» в этот же день проведет гостевую встречу против «Барыса».

Югра 0:3
(0:2, 0:0, 0:1)
Трактор
3.12.2017, 14:30 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Шарыченков 54:51 (А. Шарыченков 55:40) Василий Демченко
1-й период
06:41 Войтех Полак
Ник Бэйлен (П. Щехура, Р. Гюнге) 12:12
Семен Кокуев 12:36
17:40 Иван Лекомцев
2-й период
24:37 Виталий Шулаков
34:18 Максим Пестушко
3-й период
47:18 Александр Угольников
Линус Виделль (М. Якуценя) 47:18
Игорь Полыгалов 47:18
Алексей Петров 54:03
54:18 Антон Королев
54:18 Ондржей Витасек
Никита Никитин 54:18
Статистика
42 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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