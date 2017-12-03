Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Югра» потерпела десятое поражение подряд в КХЛ
ТАСС, 3 декабря.
ТАСС, 3 декабря.
Шайбы забросили Ник Бэйлен (13-я минута), Семен Кокуев (13) и Линус Виделль (48).
«Югра» с 27 очками занимает последнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, «Трактор» располагается на седьмой строчке (58). В другом матче дня магнитогорский «Металлург» победил на выезде астанинский «Барыс» со счетом 4:3.
|Анатолий Емелин
|Анвар Гатиятулин
|Александр Шарыченков 54:51 (А. Шарыченков 55:40)
|Василий Демченко
|1-й период
|06:41
|Войтех Полак
|Ник Бэйлен (П. Щехура, Р. Гюнге)
|12:12
|Семен Кокуев
|12:36
|17:40
|Иван Лекомцев
|2-й период
|24:37
|Виталий Шулаков
|34:18
|Максим Пестушко
|3-й период
|47:18
|Александр Угольников
|Линус Виделль (М. Якуценя)
|47:18
|Игорь Полыгалов
|47:18
|Алексей Петров
|54:03
|54:18
|Антон Королев
|54:18
|Ондржей Витасек
|Никита Никитин
|54:18
|42
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)