«Барыс» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Сегодня казахстанская команда дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» — 3:4. У победителей шайбы забросили Денис Казионов (7-я и 31-я минуты), Денис Кокарев (17-я) и Владислав Калетник (31-я), а в составе хозяев отличились Линден Вей (1-я), Артем Лихотников (51-я) и Талгат Жайлауов (51-я).



Это поражение стало для «Барыса» седьмым подряд — ранее подопечные Евгения Корешкова проиграли «Локомотиву» (0:5), СКА (1:9), «Ак Барсу» (0:2), «Сибири» (4:6, 0:4) и «Авангарду» (1:2 Б).



5 декабря «Барыс» примет челябинский «Трактор». Матч начнется в 19:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Барыса» — 2.06, ничья — 4.32, победа «Трактора» — 3.16 (основное время). Победа в матче: «Барыс» — 1.6, «Трактор» — 2.35.