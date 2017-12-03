«Барыс» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ
Неудачная серия астанинского «Барыса» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) затянулась, сообщает Sports.kz.
Неудачная серия астанинского «Барыса» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) затянулась, сообщает Sports.kz.
Сегодня казахстанская команда дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» — 3:4. У победителей шайбы забросили Денис Казионов (7-я и 31-я минуты), Денис Кокарев (17-я) и Владислав Калетник (31-я), а в составе хозяев отличились Линден Вей (1-я), Артем Лихотников (51-я) и Талгат Жайлауов (51-я).
Это поражение стало для «Барыса» седьмым подряд — ранее подопечные Евгения Корешкова проиграли «Локомотиву» (0:5), СКА (1:9), «Ак Барсу» (0:2), «Сибири» (4:6, 0:4) и «Авангарду» (1:2 Б).
5 декабря «Барыс» примет челябинский «Трактор». Матч начнется в 19:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Барыса» — 2.06, ничья — 4.32, победа «Трактора» — 3.16 (основное время). Победа в матче: «Барыс» — 1.6, «Трактор» — 2.35.
|Барыс
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3:4
(1:2, 0:2, 2:0)
|Металлург Мг
|Евгений Корешков
|Виктор Козлов
|Хенрик Карлссон 30:53 (С. Кудрявцев 30:53-59:26)
|Василий Кошечкин
|1-й период
|00:50
|Линден Вей (Н. Доус, Р. Савченко)
|Денис Казионов (А. Береглазов)
|06:44
|Оскар Осала
|09:21
|14:32
|Роман Старченко
|Денис Кокарев (Е. Тимкин)
|16:45
|2-й период
|26:31
|Владислав Калетник (А. Шенфельд, С. Терещенко)
|30:15
|Денис Казионов (А. Чибисов)
|30:53
|Крис Ли
|36:29
|3-й период
|50:05
|Артем Лихотников (А. Сагадеев, А. Липин)
|50:37
|Талгат Жайлауов (А. Маклюков, Р. Старченко)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)