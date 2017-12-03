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16:26 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Неудачная серия астанинского «Барыса» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) затянулась, сообщает Sports.kz.

Сегодня казахстанская команда дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» — 3:4. У победителей шайбы забросили Денис Казионов (7-я и 31-я минуты), Денис Кокарев (17-я) и Владислав Калетник (31-я), а в составе хозяев отличились Линден Вей (1-я), Артем Лихотников (51-я) и Талгат Жайлауов (51-я).

Это поражение стало для «Барыса» седьмым подряд — ранее подопечные Евгения Корешкова проиграли «Локомотиву» (0:5), СКА (1:9), «Ак Барсу» (0:2), «Сибири» (4:6, 0:4) и «Авангарду» (1:2 Б).

5 декабря «Барыс» примет челябинский «Трактор». Матч начнется в 19:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Барыса» — 2.06, ничья — 4.32, победа «Трактора» — 3.16 (основное время). Победа в матче: «Барыс» — 1.6, «Трактор» — 2.35.

Барыс 3:4
(1:2, 0:2, 2:0)
Металлург Мг
3.12.2017, 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Виктор Козлов
Вратари
Хенрик Карлссон 30:53 (С. Кудрявцев 30:53-59:26) Василий Кошечкин
1-й период
00:50 Линден Вей (Н. Доус, Р. Савченко)
Денис Казионов (А. Береглазов) 06:44
Оскар Осала 09:21
14:32 Роман Старченко
Денис Кокарев (Е. Тимкин) 16:45
2-й период
26:31
Владислав Калетник (А. Шенфельд, С. Терещенко) 30:15
Денис Казионов (А. Чибисов) 30:53
Крис Ли 36:29
3-й период
50:05 Артем Лихотников (А. Сагадеев, А. Липин)
50:37 Талгат Жайлауов (А. Маклюков, Р. Старченко)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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