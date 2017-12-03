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13:32 (мск), источник: ТАСС

«Куньлунь» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв «Амур» в матче КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Китайский «Куньлунь» в овертайме победил хабаровский «Амур» со счетом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

За гостей заброшенными шайбами отметились Брэндан Дефацио (5-я минута), Павел Воробей (20), Жильбер Брюле (23) и Бек Тэйлор (65). В составе хозяев дубль оформил Алексей Бывальцев (39, 47), еще одна шайба на счету Александра Горшкова (57).

Ранее пост главного тренера китайской команды покинул канадец Майк Кинэн, обязанности главного тренера временно исполняет американец Бобби Карпентер.

«Куньлунь» проиграл в предыдущих девяти матчах КХЛ, команда находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Амур» располагается на девятой строчке (51).

В следующем матче «Амур» снова сыграет с «Куньлунем», встреча пройдет 5 декабря в Хабаровске.

Амур 3:4 ОТ
(0:2, 1:1, 2:0)
Куньлунь
3.12.2017, 10:00 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Бобби Карпентер
Вратари
Юха Метсола Магнус Хелльберг
1-й период
Брэндон Дефацио (Б. Йип, Т. Бек) 04:06
Артур Кулда 14:24
Павел Воробей 17:12
Павел Воробей (Ж. Брюле, Т. Бек) 19:19
2-й период
Джесси Блэкер 20:42
Жильбер Брюле (А. Поникаровский) 23:01
Брэндон Йип 26:45
Йоонас Ярвинен 29:05
30:34 Вячеслав Литовченко
38:02 Алексей Бывальцев (В. Литовченко, О. Ли)
38:36 Денис Кузьмин
3-й период
40:08 Богдан Потехин
Брэндон Дефацио 44:41
46:12 Алексей Бывальцев (В. Литовченко, Т. Зогорна)
Роман Граборенко 54:28
56:27 Александр Горшков (Вяч. Ушенин)
57:19
Овертайм
62:54 Дмитрий Клопов
Тэйлор Бек 64:42
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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