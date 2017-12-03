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08:21 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» скрестит клюшки с пекинским «Куньлунем»

Для обеих команд последние игры на выезде завершились поражением.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице хоккеисты местного «Амура» сегодня, 3 декабря, сразятся за очки с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар». Из-за изменений в расписании им предстоит сыграть друг против друга два матча подряд.

В «Платинум Арену» «тигры» вернулись после обидного поражения от ЦСКА. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вопреки ожиданиям хабаровчан, матч в Москве 1 декабря окончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Игроки «Амура» ни разу не смогли поразить ворота соперников. До этого хабаровские хоккеисты встретились с «Йокеритом» и сумели взять реванш, одержав над финской командой верх в овертайме. Точку в этой встрече поставил «тигр» Александр Фролов. Этот матч принёс такой же результат, как и состоявшаяся ранее встреча с «Витязем» ­— тогда «Амур» также вырвал победу в дополнительное время. Сейчас в активе команды 50 очков, с таким показателем она занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» приехал в Хабаровск после череды неудач. Они не смогли одолеть «Витязь» в последней встрече, а до этого потерпели поражение от ЦСКА и «Слована», поэтому китайцам очень нужны очки. Пекинская команда находится в таблице «Востока» всего на одну строку ниже «тигров», но догнать подопечных Андрея Мартемьянова будет нелегко.

Матч между «Амуром» и «Куньлунь Ред Стар» состоится на льду «Платинум Арены». Игра начнётся в 17:00 по хабаровскому времени.

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