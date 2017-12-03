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02:03 (мск), источник: Sports.kz

С какими показателями «Барыс» подходит к домашним играм

3 и 5 декабря астанинский «Барыс» проведет два домашних матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

Источник: РИА "Новости"

3-го числа казахстанская команда примет магнитогорский «Металлург», 5-го сыграет с челябинским «Трактором».

«Барыс» с 58 очками в 37 матчах идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной Конференции, уступая «Магнитке» одно очко (38 игр), и, в свою очередь, выигрывая три балла у «Трактора» (37 игр). Лидирует же на Востоке казанский «Ак Барс» — 69 очков, 37 матчей.

Матч «Барыс» — «Металлург» состоится 3 декабря в 17:00 по местному времени. Букмекеры предлагают на него такие коэффициенты: победа «Барыса» — 2.46, ничья — 4.4, победа «Металлурга» — 2.51 (основное время). На итоговую победу команд в матче коэффициенты равные — по 1.9.

Также известны котировки на матч «Барыс» — «Трактор», который пройдет 5 декабря и начнется в 19:30. Победа «Барыса» — 2.06, ничья — 4.32, победа «Трактора» — 3.16 (основное время). Победа в матче: «Барыс» — 1.6, «Трактор» — 2.35.

После двух домашних матчей астанинской команде предстоит серия выездов: 9 декабря — «Трактор», 11 декабря — ЦСКА, 18 декабря — «Слован», 20 декабря — «Динамо» (Москва).

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