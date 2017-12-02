Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Сочи» одержал волевую победу над московским «Динамо»
МОСКВА, 2 дек —
МОСКВА, 2 дек —
Субботняя игра в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). На гол Владимира Брюквина (8-я минута) хоккеисты «Сочи» ответили дублем Вадима Щеголькова (25, 46) и шайбами Никиты Щитова (37) и Эрика О’Делла (60).
Следующий матч черноморская команда проведет 6 декабря дома против ярославского «Локомотива». Московское «Динамо» 4 декабря сыграет на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».