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21:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» одержал волевую победу над московским «Динамо»

МОСКВА, 2 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» на своей арене одержали волевую победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). На гол Владимира Брюквина (8-я минута) хоккеисты «Сочи» ответили дублем Вадима Щеголькова (25, 46) и шайбами Никиты Щитова (37) и Эрика О’Делла (60).

Следующий матч черноморская команда проведет 6 декабря дома против ярославского «Локомотива». Московское «Динамо» 4 декабря сыграет на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».

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