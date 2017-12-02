СКА обыграл «Йокерит» в первом в истории КХЛ матче под открытым небом

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра регулярного чемпионата КХЛ, прошедшая в парке Кайсаниеми в центре Хельсинки, завершилась победой СКА со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута), Ярно Коскиранта (17), Вадим Шипачев (37) и Сергей Калинин (49). У «Йокерита» отличились Хенри Иконен (11), Томми Хухтала (27) и Никлас Йенсен (56).

Первая шайба в этой встрече, заброшенная в ворота «Йокерита», помогла установить Ковальчуку рекорд — забив этот гол, он набрал 342 (150 шайбы +192 передачи) очка и стал лучшим бомбардиром в истории СКА. В дальнейшем на протяжении игры он сделал еще два результативных паса.

Матч в Кайсаниеми, где специально к этой встрече были возведены трибуны, рассчитанные на 18 тысяч зрителей, побил рекорд посещаемости в КХЛ — за игрой СКА и «Йокерита» наблюдали 17 645 болельщиков.