Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев0
Динамо Мн0
Хоккей. НХЛ
3.12
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.12
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
3.12
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.12
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
3.12
Аризона Койотс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.12
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
3.12
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
3.12
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
3.12
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
3.12
Амур
Куньлунь
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал
Российские гандболистки с разгрома стартовали на чемпионате мира
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Представлена олимпийская форма сборной России
16Кубок чемпионата мира проехал по России
21:50 (мск), источник: Р-Спорт

СКА обыграл «Йокерит» в первом в истории КХЛ матче под открытым небом

ХЕЛЬСИНКИ (Финляндия), 2 дек — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского СКА обыграли финский «Йокерит» в первом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матче под открытым небом, который прошел в Хельсинки.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра регулярного чемпионата КХЛ, прошедшая в парке Кайсаниеми в центре Хельсинки, завершилась победой СКА со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута), Ярно Коскиранта (17), Вадим Шипачев (37) и Сергей Калинин (49). У «Йокерита» отличились Хенри Иконен (11), Томми Хухтала (27) и Никлас Йенсен (56).

Первая шайба в этой встрече, заброшенная в ворота «Йокерита», помогла установить Ковальчуку рекорд — забив этот гол, он набрал 342 (150 шайбы +192 передачи) очка и стал лучшим бомбардиром в истории СКА. В дальнейшем на протяжении игры он сделал еще два результативных паса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в Кайсаниеми, где специально к этой встрече были возведены трибуны, рассчитанные на 18 тысяч зрителей, побил рекорд посещаемости в КХЛ — за игрой СКА и «Йокерита» наблюдали 17 645 болельщиков.

СКА одержал восьмую победу подряд и в следующем матче сыграет 4 декабря на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Йокерит» днем позже сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью».

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал
Российские гандболистки с разгрома стартовали на чемпионате мира
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России
«Локо» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте
Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории СКА
Дубль Азара помог «Челси» обыграть «Ньюкасл»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь