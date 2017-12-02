Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории СКА
МОСКВА, 2 дек —
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МОСКВА, 2 дек —
В субботу СКА в Хельсинки проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против местного «Йокерита». Игра стала первой в истории КХЛ на открытом воздухе.
Ковальчук открыл счет в матче, поразив ворота Карри Рямё на 9-й минуте. Форвард СКА набрал 342 (150 шайбы +192 передачи) очка и обошел Максима Сушинского, в активе которого на один гол меньше.