Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
«Адмирал» обыграл «Ладу» в гостевом матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 2 дек —
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ТОЛЬЯТТИ, 2 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. Шайбы у «Лады» забросили Чарлз Геноуэй (39-я минута) и Игорь Скороходов (41). У «Адмирала» отличились Роберт Саболич (23), Владимир Ткачев (38) и Вадим Краснослободцев (43). Форвард гостей Виктор Александров отметился передачей, набрав 100-е очко в «регулярках» КХЛ.
«Лада» 5 декабря сыграет в