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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» обыграл «Ладу» в гостевом матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 2 дек — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из пяти поражений подряд.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. Шайбы у «Лады» забросили Чарлз Геноуэй (39-я минута) и Игорь Скороходов (41). У «Адмирала» отличились Роберт Саболич (23), Владимир Ткачев (38) и Вадим Краснослободцев (43). Форвард гостей Виктор Александров отметился передачей, набрав 100-е очко в «регулярках» КХЛ.

«Лада» 5 декабря сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой», «Адмирал» 7 декабря примет «Куньлунь».

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