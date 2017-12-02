Хоккеисты минского «Динамо» с поражения в Уфе стартовали в очередной выездной серии

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Клуб «Салават Юлаев» является одним из самых неудобных для белорусской команды, которая во встречах с ним одержала всего пять побед в 20 очных матчах. Последний раз команды встречались в Минске в октябре, и тогда «зубры» уступили 2:4. В гости динамовцы отправились, одержав три победы подряд. Вдобавок в строй вернулся защитник Евгений Лисовец. Минчане вправе были рассчитывать на более удачный исход поединка.

В начале обе команды постарались сыграть надежно в обороне. Опасные моменты возникали и у ворот Юнаса Энрота, и у ворот Бена Скривенса, но к голам они не привели. Голкиперы действовали надежно. Динамовцы и уфимцы старались поддерживать высокую скорость, шайба не задерживалась в средней зоне, но голов болельщикам пришлось ждать до конца второго периода.

Минчане имели возможности открыть счет первыми. На 34-й минуте Александр Кулаков едва не переправил шайбу в пустой угол ворот после передачи Андрея Степанова. Хозяева площадки перехватили инициативу под занавес второй двадцатиминутки. Вбрасывание в зоне минчан выиграли хоккеисты «Салавата», Линус Умарк сделал кистевой бросок по воротам, а Артем Волков, пытаясь остановить шайбу рукой, скорректировал ее полет — 1:0. Через две минуты нападающий Глеб Кузьмин с разворота, наудачу, бросил по воротам Юнаса Энрота и удвоил преимущество хозяев площадки. Гол получился курьезным. Едва произошло вбрасывание в центральной зоне, как за воротами динамовцев вновь загорелся красный свет. Уфимцы провели быструю атаку, завершившуюся передачей на дальнюю штангу. Пытавшийся спасти ситуацию Александр Павлович переправил шайбу в ворота. Однако главный тренер гостей Горди Дуайер попросил видеопросмотр, по итогам которого взятие ворот отменили. Арбитры определили положение «вне игры» у хозяев площадки при входе в зону «зубров».

В третьем периоде хоккеисты «Динамо» пытались перехватить инициативу, соперник позволял создавать опасные моменты у своих ворот. Однако частые удаления не позволили белорусской команде сократить отставание в счете. На 48-й минуте Джек Скилле заработал пятиминутный и большой дисциплинарный штраф. Подопечные Горди Дуайера сумели защитить свои ворота, действуя пять минут вчетвером против пятерки соперника.