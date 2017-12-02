Около тысячи болельщиков из РФ поддержат СКА в матче на открытом воздухе против «Йокерита»

«Мы ожидаем, что из России на этот матч приедет порядка тысячи болельщиков, чтобы поддержать СКА в этой знаменательной игре. Также на встрече будет много иностранных гостей, в том числе делегация из Китая, которая хочет перенять опыт проведения подобных игр для Олимпиады-2022 в Пекине», — сказал Кохонен.