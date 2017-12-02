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15:51 (мск), источник: ТАСС

Около тысячи болельщиков из РФ поддержат СКА в матче на открытом воздухе против «Йокерита»

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Около тысячи болельщиков из России поддержат санкт-петербургский СКА в первом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матче на открытом воздухе против хельсинкского «Йокерита». Об этом журналистам сообщил президент «Йокерита» Юкка Кохонен.

«Мы ожидаем, что из России на этот матч приедет порядка тысячи болельщиков, чтобы поддержать СКА в этой знаменательной игре. Также на встрече будет много иностранных гостей, в том числе делегация из Китая, которая хочет перенять опыт проведения подобных игр для Олимпиады-2022 в Пекине», — сказал Кохонен.

Матч посвящен 10-летнему юбилею КХЛ, 50-летию клуба «Йокерит», 90-летию финского хоккея и 100-летию независимости Финляндии. Встреча состоится в субботу в 18:00 мск в Хельсинки.

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