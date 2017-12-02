Около тысячи болельщиков из РФ поддержат СКА в матче на открытом воздухе против «Йокерита»
ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Около тысячи болельщиков из России поддержат
ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Около тысячи болельщиков из России поддержат
«Мы ожидаем, что из России на этот матч приедет порядка тысячи болельщиков, чтобы поддержать СКА в этой знаменательной игре. Также на встрече будет много иностранных гостей, в том числе делегация из Китая, которая хочет перенять опыт проведения подобных игр для Олимпиады-2022 в Пекине», — сказал Кохонен.
Матч посвящен 10-летнему юбилею КХЛ, 50-летию клуба «Йокерит», 90-летию финского хоккея и 100-летию независимости Финляндии. Встреча состоится в субботу в 18:00 мск в Хельсинки.