Майк Кинэн: Допинг? За проступок одного нельзя наказывать целую страну

Источник: Спорт-Экспресс

НА ОИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИГРОКИ НХЛ

— Что вы думаете о том, что сборная России по хоккею может остаться без Пхенчхана?

— Все, что мне известно — решение об участии каждой российской команды на Олимпиаде вынесет суд. Также я слышал, что если сборную России не допустят, то КХЛ заполнит матчами олимпийскую паузу и не разрешит всем игрокам поехать в Пхенчхан. Если наши хоккеисты — как минимум три канадца и один швед — все-таки отправятся в свои национальные команды, то им придется расторгнуть свои контракты с клубом.

— Каково ваше мнение относительно предстоящей Олимпиады?

— Мое мнение — там должны сыграть все звезды из НХЛ (смеется). С тех пор как на Игры допускают профессионалов, на Олимпиаде выступали лучшие, несмотря на все эти деньги, политику и телевизионные права. Это их обязанность. Мы обязаны думать об игре и болельщиках, чтобы хоккей развивался.

— Справедливо наказывать за допинг всех российских спортсменов без исключения, а не только тех, кто действительно его употреблял?

— В Канаде за использование запрещенных препаратов попался кто-то из легкоатлетов. Но из-за него не дисквалифицировали хоккейную сборную или национальную команду по керлингу. И это правильно. За проступок одного человека нельзя наказывать других людей и целую страну. Если ты нарушаешь правила, идешь на риск, то должен быть готов понести наказание, но вся нация не должна страдать из-за твоего решения.

ПОНИМАЮ, ЧТО В РОССИИ МЕНЯ БЫ ДАВНО УВОЛИЛИ

— Перейдем к клубным делам. Почему ваша команда после удачного начала сезона терпит бедствие, проиграв 16 из последних 16 матчей?

— Мы здорово стартовали, но если вы обратите внимание, то и тогда нам не удавалось много забрасывать. Почти каждый раз наша команда проигрывает или побеждает с разницей всего в одну, максимум две шайбы. Сейчас у «Куньлуня» больше всех поражений в овертаймах и сериях послематчевых бросков. Это очень грустно. Нам действительно недостает остроты в атакующих действий. Особенно после потери пятерки ключевых игроков, умеющих действовать результативно: защитников атакующего плана Дялоги и Блэкера, нападающих Вольски, Костицына и Йипа.

— У вас есть четкий план, как выбраться из сложившейся ситуации?

— Заменить эту пятерку очень трудно. Наш лучший игрок Андрей Костицын травмирован уже два месяца. У нас нет такого кадрового резерва, как в других командах. Только в этом сезоне у нас появилась команда в ВХЛ, но игроки оттуда пока не подходят для усиления. Вчера мы играли с ЦСКА, в системе клуба наверняка около 100 хоккеистов. У нас даже нет и 25 в составе.

— Вы понимаете, насколько вам повезло? Ведь тренируй вы российский клуб, вас уже бы давно уволили. Тогда как китайский подход, если вспоминать историю и философию, не предполагает поспешных решений.

— Конечно, понимаю. Это только второй год для совершенно новой организации, которая в первый год пробилась в плей-офф. Хотя прошлой весной «Куньлунь» попал в восьмерку на «Востоке» в том числе из-за того, что конкуренты не слишком удачно выступали. С «Сибирью» команда набрала равное количество очков, заняв восьмую строчку только по дополнительным показателям. Один сезон не может служить реальным показателем положения дел в системе.

— Руководителей клуба нынешнее положение дел разве устраивает?

— Я даже их не спрашивал. Грань между успехом и неудачей для тренера очень мала. Даже в недавнем матче с ЦСКА все решили гол в большинстве. С другой стороны, выигрываем мы тоже с минимальным преимуществом.

ВОПРОС ПО УВОЛЬНЕНИЮ КРЕЧИНА — НЕ КО МНЕ

— Кажется, совмещение постов главного тренера и генерального менеджера отнимало у вас слишком много сил?

— Десять лет я занимал оба поста и в клубах НХЛ, причем тогда мне было значительно сложнее, чем здесь. Помимо тренерской работы на тебе лежат обмены, заключение новых контрактов, намного больше нюансов с подписанием свободных агентов и прямой менеджерской работы. Тогда я был моложе и мог работать по 16 часов в день. Когда владелец «Куньлуня» спросил моего мнения относительно кандидата на пост генерального менеджера, то сразу назвал Райтиса Пилсетниекса. Здорово, когда можно доверить кому-то такую ответственную работу.

— Раскройте правду и расскажите, почему покинул команду генеральный менеджер Владимир Кречин, с которым вы еще летом вместе комплектовали команду?

— Это вопрос остался между владельцем и Владимиром. Райтис работал в «Куньлуне» еще в прошлом сезоне, а в этом году отвечал за молодежную команду. Латвийца не утвердили сразу после ухода Кречина, а дали время, чтобы он поднабрался опыта.

— По вашей инициативе клуб расстался с далеко не самыми последними игроками, например, Джеффри Кинрэйдом и Заком Юйэнем?

— По ходу сезона приходится что-то менять и улучшать в рамках установленного бюджета. Мы не можем подписывать игроков на сумасшедшие контракты, как это делают некоторые российские команды. Когда у «Куньлуня» еще не было команды ВХЛ, то с новичками заключали исключительно односторонние соглашения. Тогда такое пространство для маневра как сейчас у нас попросту отсутствовало. Что касается Юйэня, у нас есть еще пятеро китайских игроков в команде.

— По нашим данным, его уход связан с непрофессиональным поведением вне льда.

— У каждого игрока возникают такие моменты, ничего нового или страшного в этом для меня нет. Но в реальности Кейн, Блэкер и Йип просто оказались сильнее его непосредственно на льду. Что касается возможного усиления, то трудно найти свободных хоккеистов, которые очевидно лучше нынешних и ушедших. Вы же меняете игроков не просто так, а чтобы новичок укрепил команду. В начале сезона нам удалось выменять Брюле из «Трактора», и он прибавил, потому что мы его стали использовать на верной позиции — в центре.

БЕЗ ЗАРИПОВА В «МАГНИТКЕ» РУХНУЛО БОЛЬШИНСТВО

— У команды еще есть возможность уцепиться за плей-офф?

— Думаю, да. Особенно когда все наши парни будут в строю. Ведь пока мы играем без своих главных сил.

— За время вашего отсутствия КХЛ сильно изменилась?

— Конкуренция здесь по-прежнему сумасшедшая. В отдельно взятом матче любая команда может обыграть любую. Есть только одно исключение — это СКА.

— А как же ЦСКА?

— У него нет уверенности, наглости, пижонства или, если хотите, стержня, который имеется у СКА. Победная психология — серьезная штука. И не забывайте, что у Петербурга на контрактах чуть ли не сто человек находится, а не 25 как у некоторых (улыбается). СКА — это глыба! Где-то неподалеку, наверное, ЦСКА. Остальным надо очень постараться, чтобы регулярно побеждать.

— Вас удивило слабое выступление «Магнитки» в нынешнем сезоне?

— Команда за лето потеряла пять игроков очень высокого класса. Первый — Зарипов, потом Семин, Антипин, Ли и Береглазов. Из них три защитника, то есть команда разом потеряла лучшую половину своей оборонительной линии. Двое последних, правда, вернулись. Но им надо время, чтобы снова влиться в команду. Без Зарипова рухнуло большинство, а Мозякин и Коварж не столь эффективны как год назад. Найти замену такому игроку очень тяжело.

— Вам было не жаль, что главного тренера Илью Воробьева в этой ситуации сделали крайним?