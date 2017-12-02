Майк Кинэн: Допинг? За проступок одного нельзя наказывать целую страну

НА ОИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИГРОКИ НХЛ
— Что вы думаете о том, что сборная России по хоккею может остаться без Пхенчхана?
— Все, что мне известно — решение об участии каждой российской команды на Олимпиаде вынесет суд. Также я слышал, что если сборную России не допустят, то КХЛ заполнит матчами олимпийскую паузу и не разрешит всем игрокам поехать в Пхенчхан. Если наши хоккеисты — как минимум три канадца и один швед —
— Каково ваше мнение относительно предстоящей Олимпиады?
— Мое мнение — там должны сыграть все звезды из НХЛ (смеется). С тех пор как на Игры допускают профессионалов, на Олимпиаде выступали лучшие, несмотря на все эти деньги, политику и телевизионные права. Это их обязанность. Мы обязаны думать об игре и болельщиках, чтобы хоккей развивался.
— Справедливо наказывать за допинг всех российских спортсменов без исключения, а не только тех, кто действительно его употреблял?
— В Канаде за использование запрещенных препаратов попался
ПОНИМАЮ, ЧТО В РОССИИ МЕНЯ БЫ ДАВНО УВОЛИЛИ
— Перейдем к клубным делам. Почему ваша команда после удачного начала сезона терпит бедствие, проиграв 16 из последних 16 матчей?
— Мы здорово стартовали, но если вы обратите внимание, то и тогда нам не удавалось много забрасывать. Почти каждый раз наша команда проигрывает или побеждает с разницей всего в одну, максимум две шайбы. Сейчас у «Куньлуня» больше всех поражений в овертаймах и сериях послематчевых бросков. Это очень грустно. Нам действительно недостает остроты в атакующих действий. Особенно после потери пятерки ключевых игроков, умеющих действовать результативно: защитников атакующего плана Дялоги и Блэкера, нападающих Вольски, Костицына и Йипа.
— У вас есть четкий план, как выбраться из сложившейся ситуации?
— Заменить эту пятерку очень трудно. Наш лучший игрок Андрей Костицын травмирован уже два месяца. У нас нет такого кадрового резерва, как в других командах. Только в этом сезоне у нас появилась команда в ВХЛ, но игроки оттуда пока не подходят для усиления. Вчера мы играли с ЦСКА, в системе клуба наверняка около 100 хоккеистов. У нас даже нет и 25 в составе.
— Вы понимаете, насколько вам повезло? Ведь тренируй вы российский клуб, вас уже бы давно уволили. Тогда как китайский подход, если вспоминать историю и философию, не предполагает поспешных решений.
— Конечно, понимаю. Это только второй год для совершенно новой организации, которая в первый год пробилась в
— Руководителей клуба нынешнее положение дел разве устраивает?
— Я даже их не спрашивал. Грань между успехом и неудачей для тренера очень мала. Даже в недавнем матче с ЦСКА все решили гол в большинстве. С другой стороны, выигрываем мы тоже с минимальным преимуществом.
ВОПРОС ПО УВОЛЬНЕНИЮ КРЕЧИНА — НЕ КО МНЕ
— Кажется, совмещение постов главного тренера и генерального менеджера отнимало у вас слишком много сил?
— Десять лет я занимал оба поста и в клубах НХЛ, причем тогда мне было значительно сложнее, чем здесь. Помимо тренерской работы на тебе лежат обмены, заключение новых контрактов, намного больше нюансов с подписанием свободных агентов и прямой менеджерской работы. Тогда я был моложе и мог работать по 16 часов в день. Когда владелец «Куньлуня» спросил моего мнения относительно кандидата на пост генерального менеджера, то сразу назвал Райтиса Пилсетниекса. Здорово, когда можно доверить
— Раскройте правду и расскажите, почему покинул команду генеральный менеджер Владимир Кречин, с которым вы еще летом вместе комплектовали команду?
— Это вопрос остался между владельцем и Владимиром. Райтис работал в «Куньлуне» еще в прошлом сезоне, а в этом году отвечал за молодежную команду. Латвийца не утвердили сразу после ухода Кречина, а дали время, чтобы он поднабрался опыта.
— По вашей инициативе клуб расстался с далеко не самыми последними игроками, например, Джеффри Кинрэйдом и Заком Юйэнем?
— По ходу сезона приходится
— По нашим данным, его уход связан с непрофессиональным поведением вне льда.
— У каждого игрока возникают такие моменты, ничего нового или страшного в этом для меня нет. Но в реальности Кейн, Блэкер и Йип просто оказались сильнее его непосредственно на льду. Что касается возможного усиления, то трудно найти свободных хоккеистов, которые очевидно лучше нынешних и ушедших. Вы же меняете игроков не просто так, а чтобы новичок укрепил команду. В начале сезона нам удалось выменять Брюле из «Трактора», и он прибавил, потому что мы его стали использовать на верной позиции — в центре.
БЕЗ ЗАРИПОВА В «МАГНИТКЕ» РУХНУЛО БОЛЬШИНСТВО
— У команды еще есть возможность уцепиться за
— Думаю, да. Особенно когда все наши парни будут в строю. Ведь пока мы играем без своих главных сил.
— За время вашего отсутствия КХЛ сильно изменилась?
— Конкуренция здесь
— А как же ЦСКА?
— У него нет уверенности, наглости, пижонства или, если хотите, стержня, который имеется у СКА. Победная психология — серьезная штука. И не забывайте, что у Петербурга на контрактах чуть ли не сто человек находится, а не 25 как у некоторых (улыбается). СКА — это глыба!
— Вас удивило слабое выступление «Магнитки» в нынешнем сезоне?
— Команда за лето потеряла пять игроков очень высокого класса. Первый — Зарипов, потом Семин, Антипин, Ли и Береглазов. Из них три защитника, то есть команда разом потеряла лучшую половину своей оборонительной линии. Двое последних, правда, вернулись. Но им надо время, чтобы снова влиться в команду. Без Зарипова рухнуло большинство, а Мозякин и Коварж не столь эффективны как год назад. Найти замену такому игроку очень тяжело.
— Вам было не жаль, что главного тренера Илью Воробьева в этой ситуации сделали крайним?
— Согласен, что ему было непросто. Но меня самого отправили в отставку, когда «Металлург» шел в лидерах в конференции. Да еще после того, как мы за год до этого выиграли Кубок Гагарина. Тренерская работа — дело совершенно непредсказуемое. Но ожидания должны всегда быть реалистичными.