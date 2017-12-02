Разборные трибуны, СКА и 100-летие независимости. Зимняя классика по-фински

Источник: Спорт-Экспресс

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН — НЕ ВАРИАНТ

— Когда родилась идея проведения этого матча на открытом воздухе?

— Все закрутилось еще в 2016 году. Тогдашний мэр Хельсинки Юсси Паюнен во время авиаперелета предложил мне и моему коллеге из ХИФКа сыграть особенный матч на открытом воздухе. Нам идея понравилась, тем более наши команды ранее трижды играли между собой на улице, когда «Йокерит» еще выступал в финской лиге. Мы встречались, обсуждали детали и в итоге решили остановиться на нынешнем сезоне и провести Зимнюю классику в канун трех торжественных событий — 50-летний юбилей клуба, 100-летие независимости Финляндии и 10-й сезон КХЛ.

— Ранее в Хельсинки помимо встреч «Йокерита» и ХИФКа на открытом воздухе играли сборные Финляндии и России на Кубке Карьяла в 2012 году. При подготовке учитывали опыт этих матчей?

— Конечно. Главный вывод, сделанный нами на основании прошлых игр, заключается в том, что проводить «Зимнюю классику» на большом Олимпийском стадионе — далеко не лучшая идея. От трибун до площадки слишком огромное расстояние, поэтому оттуда с мест практически ничего не разглядеть. Мы решили воздвигнуть специальный комплекс с катком и трибунами в самом центре Хельсинки.

— Но именно на футбольном стадионе по примеру НХЛ можно заработать больше на зрителях. Почему вы не пошли по этому пути?

— Мы хотим дать возможность всем зрителям насладиться игрой вживую, а не через экраны табло или смартфонов. Это совсем не то. Нам хочется на время игры вернуть хоккей обратно к своим истокам, чтобы публика находилась ближе ко льду и в полной мере ощущала себя причастной к происходящему.

Население Финляндии и конкретно Хельсинки даже с его окрестностями намного меньше, чем в крупных американских городах, поэтому нам было бы очень тяжело собрать стотысячную аудиторию. Мы решили адаптировать все к нашим условиям. Очень рады, что нам удастся провести матч в историческом центре города — около центрального вокзала Хельсинки.

ПОГОДЫ НЕ БОИМСЯ, РАССЧИТЫВАЕМ НА АНШЛАГ

— Готовы ли вы к трудностям с погодой — чересчур высокой температуре или дождю?

— Может возникнуть множество природных сюрпризов, но мы внимательно изучили температурные показатели за много лет, чтобы проанализировать вероятность возникновения непогоды именно в этот день. В начале декабря лучшие условия для проведения игр на открытом воздухе — еще не слишком холодно, но и сильного ветра с моря не предвидится. Тем не менее, мы готовы провести матч даже в +10 градусов. Для этого у нас готовы два мощных компрессора для машин, намораживающих лед. Проблемы могут принести сильный дождь или штормовой ветер. В крайнем случае игру придется перенести на другой день. Но прогноз обещает подходящую для хоккея погоду: около ноля и небольшой снегопад.

— Что-то еще запланировано на этот день на катке помимо хоккея?

— Конечно! Перед самой игрой выступят самые популярные на сегодняшний день в стране финские рэперы — дуэт JVG. Вечером в пятницу прошел матч легенд «Йокерита» и СКА. За нас выступили кумиры 1980-х, 90-х и 2000-х. Причем вход на этот матч будет бесплатным. Кроме того на этой площадке мы организуем массовые катания.

— Увидят ли зрители Теему Селянне?

— К сожалению, Селянне не приехал, но зато за «Йокерит» выступили наш генеральный менеджер Яри Курри и самый титулованный игрок сборной Финляндии Раймо Хелминен, который сейчас работает ассистентом главного тренера «Йокерита». Чешская легенда клуба Отакар Янецки вышел в составе самой результативной тройки клуба в истории с Хенри Леппя и Петри Варисом.

— Почему при выборе соперника предпочтение было отдано СКА?

— Во-первых, это лучшая и самая интересная для Финляндии команда, которая соберет наибольшую аудиторию. Во-вторых, СКА — принципиальный соперник для наших болельщиков, испытывающих к нему не самые теплые чувства. Есть также и историческая причина, ведь Санкт-Петербург был столицей метрополии, когда княжество Финляндское входило в Российскую империю. Наши фанаты часто бывают в Петербурге на играх со СКА.

— Сколько зрителей вместят трибуны?

— Максимальная вместимость — 18300 зрителей. На начало этой недели было реализовано около 14000 билетов, остается еще четыре тысячи. Мы рассчитываем на аншлаг. В этой связи сделаем все от нас зависящее для подготовки площадки, но многое зависит и от погоды.

— Насколько цены на билеты отличаются от матчей, проходящих на «Хартавалл-Арене»?

— Практически не отличаются. Самые дешевые стоят 25 евро, самые дорогие продаем за 75 евро — на места у самого льда. Это довольно дешево для такой праздничной игры.

— Какие расходы вы понесли при подготовке матча?

— Мы разделили расходы с ХИФК, который проведет на этой арене матч финского чемпионата с «Кярпятом» на следующей неделе. Общая стоимость подготовки к проведению двух матчей — 1,3 миллиона евро. Получается, «Йокерит» потратил 675 тысяч евро. Кстати, трибуны, оборудование, каток — временные, их можно легко разобрать и перевести куда-нибудь еще по железной дороге. Может, кто из российских клубов захочет этим воспользоваться в дальнейшем?

— Рассчитываете получить прибыль от игры?

— Мы надеемся, что маркетинговые проекты помогут нам выйти «в ноль». Дело не в прибыли, а в развитии рынка для КХЛ, нашего хоккея и клуба. Также матч войдет в список мероприятий, проводимых в связи с празднованием юбилея независимости страны. Мы привлечем спонсоров, заинтересованных в российской аудитории. Надеемся, это мероприятие заставит обратить внимание на «Йокерит», КХЛ и увеличит приток туристов в Финляндию.

У КХЛ ОДИН ПУТЬ — ПРОДАЖА ТЕЛЕПРАВ

— Насколько серьезно этот матч обсуждают в финской прессе и среди болельщиков?

— Интерес к нему в СМИ очень велик. Много интервью запланировано в рамках мероприятия на национальном ТВ, радио, в печати и интернет-изданиях. Сняты сюжеты, смонтированы видеоролики. Трансляцию посмотрит огромная аудитория в Финляндии, и этот матч станет большим праздником для всей нации. Кроме того, мы готовы к приему россиян. Именно в декабре в Хельсинки ожидается значительный приток туристов из России, и мы хотим привлечь их еще больше.

— Вы проведете первый матч в истории КХЛ на открытом воздухе. Может ли он стать примером для остальных команд лиги?

— Мы очень взволнованы, действительно, ответственность несколько давит на нас, но сейчас ситуация выглядит намного лучше, чем две недели назад. Все идет в заданном направлении, и «Йокерит» готов стать хорошим примером для других клубов КХЛ. Слышал, что в этом сезоне планируется «Зимняя классика» в Риге. Я ничего не знаю об идее СКА сыграть на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, но мы всегда готовы ему помочь.

— «Йокерит» терпит большие убытки за годы выступления в КХЛ, о чем недавно писала финская пресса. Эту картину реально исправить?

— Сейчас дела идут значительно лучше, чем в прошлом сезоне. Хотя все равно это мелочь по сравнению с убытками. И в нынешнем сезоне, к сожалению, нельзя расчитывать на положительный баланс. До прихода в «Йокерит» я занимался медиабизнесом, поэтому представляю, по какой модели можно зарабатывать в НХЛ и европейских лигах, в том числе и в Финляндии. Моя предыдущая работа была связана с корпорацией «Санома», одним из партнеров местной лиги. Я имею отличное представление о том, как устроено взаимодействие с телевидением и продажей прав на матчи.

У КХЛ нет других шансов стать прибыльной, если не развивать и улучшать ситуацию с реализацией телевизионных прав. Сейчас клубы получают очень низкую прибыль по этой статье. С другой стороны, недостаточно проанализирована и исследована возможная аудитория, следящая за КХЛ. В этой связи очень сложно убедить потенциальных спонсоров в том, насколько велик коммерческий потенциал лиги и всего, что с ней связано.

Также нужно развивать спонсорские направления. Появление китайской команды принесло в лигу отличный коммерческий потенциал, который предстоит реализовать. К примеру, доход только «Торонто Мэйпл Ливз» от телевидения — 45 миллионов долларов. Вся КХЛ пока может только мечтать о таких показателях. Контракты на ТВ-трансляции, сделки со спонсорами и развитие новых рынков — ключ к финансовому успеху.