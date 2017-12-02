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00:52 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» и СКА сыграют в хоккейном матче под открытом небом

ТАСС, 2 декабря. Финский «Йокерит» и СКА из Санкт-Петербурга проведут в субботу первый в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матч под открытым небом. Игра пройдет в парке Кайсаниеми в финской столице, где установлены каток и трибуны на 18 тысяч зрителей.

В матче на открытом воздухе примет участие лидер Западной конференции КХЛ — СКА, потерпевший лишь три поражения в 29 матчах. Хозяева из «Йокерита» занимают в конференции третье место, проводя удачный сезон под руководством Юкки Ялонена. Матч будет приурочен к 10-летию КХЛ, 50-летию клуба «Йокерит» и 100-летию независимости Финляндии. 6 декабря 1917 года после распада Российской империи было объявлено о создании Финской республики.

Организаторы матча в Хельсинки намерены побить рекорд посещаемости КХЛ — 24 апреля 2014 года 17 073 зрителя пришли на «О2-Арену» в Праге на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между местным «Левом» и магнитогорским «Металлургом» (3:5). Уже за несколько дней в Хельсинки было продано более 16 тысяч билетов, пражский рекорд финские болельщики наверняка превзойдут. При этом в первые зимние дни морозов в Хельсинки не будет, в субботу ожидаются три градуса тепла.

Матч начнется в 18:00 мск. «Йокерит» проиграл обе встречи с армейцами в нынешнем сезоне в Санкт-Петербурге — 0:2 и 3:4 ОТ.

Без Дацюка, но с Торесеном

СКА матчем в столице Финляндии начинает гостевую серию, которая продлится неделю и продолжится матчами с «Нефтехимиком», «Ак Барсом» и «Сочи». Пропустит ближайшие встречи травмированный форвард Павел Дацюк, зато может сыграть уже с «Йокеритом» 34-летний норвежский нападающий Патрик Торесен. В период с 2011 по 2015 год Торесен уже выступал за СКА, став обладателем Кубка Гагарина 2015 года, после чего играл в составе шведского «Юргордена», швейцарского «Цюриха» и норвежского «Стурхамара».

КХЛ впервые проведет матч под открытым небом, хотя в 2009 году на открытом катке на Красной площади в Москве прошел первый Матч всех звезд лиги, где команда легионеров во главе с Яромиром Ягром победила команду российских игроков Алексея Яшина — 7:6. С 2012 года матчи «Русской классики» на открытом льду проводит Высшая хоккейная лига, очередная встреча пройдет 28 января в Кургане между местным «Зауральем» и тюменским «Рубином».

В Хельсинки в феврале 2012 года под открытым небом прошел матч Евротура между сборными Финляндии и России. Матч состоялся на Олимпийском стадионе финской столицы в 15-градусный мороз, гости победили со счетом 2:0 благодаря шайбам Станислава Чистова и Евгения Кузнецова.

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