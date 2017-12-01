Форвард «Барыса» Вей дал интервью о жизни в Астане, карьере в НХЛ и слухе про конфликт с Сен-Пьером

Также форвард оценил вероятность своего возвращения в НХЛ, включил партнера по звену Найджела Доуса в число лучших игроков лиги и прокомментировал слухи о конфликте с Мартеном Сен-Пьером, который покинул астанинский клуб и перешел в «Адмирал».

26-летний Вей пополнил «Барыс» прошедшим летом. В 37 матчах форвард набрал 45 (12+33) очков и прямо сейчас лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ. Ранее Вей выступал в системах клубов НХЛ — «Калгари», «Ванкувер» и «Лос-Анджелес».

— Линден, почему вы решились на переезд из Северной Америки?

— Это отличная возможность узнать что-то новое, мне нужна была смена обстановки. Я провел много лет между НХЛ и АХЛ, так что захотел попробовать что-то другое — обсудили все с женой и решились на переезд.

— Почему именно Астана?

— Я говорил с парнями, которые играли в «Барысе». Плюс я знал, что в команде есть иностранцы, у них здесь семьи, так что нам в любом случае будет не одиноко. Пока мне все очень нравится, и я рад тому, что решился на такие перемены в своей жизни.

Конечно, это совсем другая жизнь, я просто не знал, что ожидать. Все было круто, болельщики великолепно поддержали меня, команду. В Астане живут и североамериканцы, которые переехали в этот город и чувствуют себя как дома. Конечно, у нас с женой не всегда бывает время, чтобы куда-то выбраться, но Астана — просто прекрасный город, в котором есть куда сходить поужинать.

— Вы были за пределами Северной Америки до этого?

— Нет. В «Барысе» много перелетов, мы посещаем разные страны, много ездим по городам, так что для меня это тоже новый опыт.

— Что было для вас самым удивительным, когда вы приехали?

— Конечно, очень сильно отличается еда — она в Казахстане очень вкусная, но она другая.

— Канадский нападающий «Авангарда» Тедди Перселл говорит, что его удивило то, что в российских аэропортах люди могут толкнуть или просто влезть без очереди…

— Да, в Канаде люди более терпеливые (улыбается). Конечно, я заметил то, о чем говорил Тед, но не считаю, что это ненормально. Просто это такой стиль жизни.

— Что вам больше всего запомнилось во время выездов в КХЛ?

— О, я был в Москве пару раз — она напомнила мне Нью-Йорк. Высотные здания, толпы людей, вечно занятых и спешащих куда-то. Во многих российских городах замечал красивые здания, у вас совершенно другая архитектура — больше исторических, старых достопримечательностей, которые поражают.

— Что вы слышали о КХЛ, когда играли в Северной Америке?

— Я общался с парнями, которые играли в КХЛ, а два года назад у меня было предложение из России, но я решил тогда остаться дома. Конечно, здесь совершенно другая игра — большие площадки, больше возможностей для комбинаций, системной игры. Я получаю удовольствие от игры на европейских площадках, от игры в КХЛ.

— Кто лучший игрок в КХЛ сейчас?

— Думаю, что много крутых игроков — Мозякин, Ковальчук, Дацюк, Гусев. В СКА особенная команда, где очень сильный состав. Да и мой партнер по звену Найджел Доус — один из лучших.

— В чем секрет такой удачной игры вашей тройки?

— У нас отличная «химия», мы три разных по стилю игрока, но вместе у нас получается взаимодействовать. Вообще с Найджелом в звене остается только делать ему передачи, а он сам забивает и забивает. Мэтт Фрэттин активно участвует в форчеке, оказывает силовое давление на соперников.

— Найджел заигран за сборную Казахстана. Расстроились из-за того, что в сборную нельзя перенести вашу тройку полностью?

— Никто не мог предположить, что НХЛ примет решение не отпускать игроков на Олимпиаду, и у парней, которые играют в Европе, появится шанс сыграть. Конечно, сборной Канады пригодился бы такой игрок, но он принял решение и, к сожалению, мы не можем ничего поделать.

— Вы играете каждый матч по 25 минут. Как хватает сил?

— Конечно, тяжело когда матчи идут подряд, без перерыва. Особенно трудно против команд, которые играют в оборонительном стиле, как «Ак Барс». Но есть время для восстановления, так что в каждом матче могу играть много.

— Многие считают, что «Барыс» — это команда одной пятерки…

— Не знаю, кто так говорит, но в этом году у нас много молодых ребят. Невозможно выигрывать в любой лиге, если у тебя нет 20 мастеров, качественно выполняющих свою работу. Да, может молодым парням немного не хватает опыта, но я вижу их прогресс. Нам иногда не хватает голов, стоит просто подождать.

— Вы играли вместе с Мэттом Фрэттином в Северной Америке?

— Да, я играл с ним в тройке, когда меня впервые вызвали в «Лос-Анджелес», но в основном играл с ним в фарм-клубе «Калгари».

— Он начинал подготовку к сезону с «Куньлунем», но китайский клуб решил отпустить его. Советовали руководству обратить на него внимание?

— Такое бывает, что игрок не нужен определённому тренеру, но наши менеджеры сразу обратили внимание на Мэтта, когда он стал свободным агентом. Время показывает, что это была отличная сделка.

— Мартена Сен-Пьера на днях обменяли в «Адмирал». Говорят, что из-за конфликта с вами…

— Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти разговоры. За эти несколько месяцев мы стали близкими друзьями и никаких конфликтов у нас не было, Мартин сам захотел сменить обстановку.

— Надеетесь, что когда-нибудь вернетесь в НХЛ?

— Сейчас у меня нет планов возвращаться. Мне очень нравится играть в «Барысе», в КХЛ. Мой контракт заканчивается после этого сезона и я пока даже не думал, где буду играть дальше.

— Получается следить за НХЛ сейчас?

— Да, у меня в НХЛ играет много друзей. Из-за разницы во времени тяжело смотреть игры, но я регулярно смотрю обзоры. За кем слежу пристально? «Ванкувер», там играет мой близкий друг Бо Хорват. Когда есть время, стараюсь следить за игрой команды.

— Как считаете, что помешало вам заиграть в НХЛ?

— Сложно сказать. У меня было много возможностей, но в последний год в НХЛ у меня были проблемы в семье, мне было не до хоккея. Когда тебе за весь сезон дают одну возможность сыграть в НХЛ, и у тебя что-то не получается, сложно добиться повторного вызова. Сейчас у меня перезапуск карьеры, здесь я получил возможность отвлечься от всего негатива, что был в прошлом, и я действительно получаю удовольствие.

— Вы выросли в небольшом поселке Уока…

— Да, всего около 1000 жителей.

— В России считают, что в Канаде все играют в хоккей…

— Так и есть, в моем окружении было мало людей, которые не занимались хоккеем. Конечно, у нас не было крытого катка, но мы играли на улице. Россия — такая же хоккейная страна.

— Говорят, в Канаде сильное давление прессы после каждого матча.

— То, что творится в Канаде — такого нигде нет. Я думаю, что это круто, когда есть такое внимание к хоккею, но иногда ожидания слишком велики.

— Канадский нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер говорил, что для него были непривычны каждодневные рукопожатия…

— О, это очень необычно, у нас просто говорят «привет». По-моему, это классная традиция — каждый день приветствовать людей рукопожатием.

— За два сезона в «Ванкувере» научились различать братьев Сединов?

— Конечно, сначала это очень сложно, но по мере знакомства с ними понимаешь, что они совсем не похожи. Вообще, они очень классные парни, одни из лучших игроков в мире.

— Кто лучший игрок в мире на данный момент?

— Сидни Кросби, пусть у него и не самый лучший сезон пока. Макдэвид -особенный игрок, надеюсь, что и моя фамилия когда-нибудь будет упоминаться рядом с ними.

— Но лучшие бомбардиры НХЛ Кучеров и Стэмкос…

— Они очень здорово играют, но поскольку я канадец, назвал канадцев (смеtтся).

Отметим, что Вей вместе с Фрэттином вызван в сборную Канады на Кубок Первого Канала, который пройдет с 13 по 17 декабря в Москве.