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15:46 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук и Мозякин вошли в стартовые составы команд на Матч всех звезд КХЛ

ТАСС, 1 декабря. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук и форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин вошли в стартовые составы команд на Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

Первые 16 игроков Матча звезд были определены по итогам голосования болельщиков на официальном сайте лиги. Каждый дивизион представлен двумя защитниками и двумя нападающими.

В сборную дивизиона Боброва помимо Ильи Ковальчука вошел нападающий финского «Йокерита» Эли Толванен, а также защитники минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни и московского «Спартака» Дмитрий Калинин. Дивизион Тарасова представят Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Никита Нестеров (ЦСКА), Кирилл Капризов (ЦСКА) и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).

В составе команды дивизиона Чернышева с первых минут на льду появятся Кевин Даллмэн («Барыс»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Найджел Доус («Барыс») и Линус Умарк («Салават Юлаев»). Дивизион Харламова, кроме Мозякина, представят Андрей Марков («Ак Барс»), Крис Ли («Металлург» Мг) и Владимир Ткачев («Ак Барс»).

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

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