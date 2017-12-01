Ковальчук и Мозякин вошли в стартовые составы команд на Матч всех звезд КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Первые 16 игроков Матча звезд были определены по итогам голосования болельщиков на официальном сайте лиги. Каждый дивизион представлен двумя защитниками и двумя нападающими.

В сборную дивизиона Боброва помимо Ильи Ковальчука вошел нападающий финского «Йокерита» Эли Толванен, а также защитники минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни и московского «Спартака» Дмитрий Калинин. Дивизион Тарасова представят Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Никита Нестеров (ЦСКА), Кирилл Капризов (ЦСКА) и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).

В составе команды дивизиона Чернышева с первых минут на льду появятся Кевин Даллмэн («Барыс»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Найджел Доус («Барыс») и Линус Умарк («Салават Юлаев»). Дивизион Харламова, кроме Мозякина, представят Андрей Марков («Ак Барс»), Крис Ли («Металлург» Мг) и Владимир Ткачев («Ак Барс»).