Хабаровский «Амур» отправился за очками в Москву

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы завершит выездную серию игр матчем с одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги — московским ЦСКА. «Тигры» попытаются взять реванш за проигрыш на своём льду. Встреча пройдёт в ледовом дворце спорта ЦСКА и начнётся в 19:30 по московскому времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Столичные «армейцы» не знают поражений уже пять матчей кряду. Они выиграли все домашние встречи, игра с «Амуром» станет заключительной. Перед поединком с «тиграми» ЦСКА взял верх над владивостокским «Адмиралом», а затем над пекинским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи завершились со счётом 3:1. Сейчас в копилке команды Игоря Никитина 78 очков и второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

У «Амура» дела обстоят не хуже. Хабаровчане в последних пяти играх проиграли всего один раз. Агентство писало, что «тигры» в первом выездном матче уступили «Словану» из Братиславы со счётом 2:5. После этого подопечные Андрея Мартемьянова оплошностей не допускали и побеждали в овертайме: сначала обыграли подмосковный «Витязь», а затем взяли реванш у «Йокерита». Благодаря этому хабаровская команда вплотную приблизилась к зоне плей-офф и догнала по очкам «Сибирь». Сейчас в активе «Амура» 50 очков. С этим багажом он занимает десятую строчку на «Востоке».