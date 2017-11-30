Перерождение Анисина: повзрослел, вернулся, забил

Источник: Спорт-Экспресс

ДИНАМО МОСКВА — СИБИРЬ — 6:4 (1:0, 1:4, 4:0)

Голы: Анисин — 1 (бол., Кутейкин, Терещенко), 18:29 — 1:0. Основин — 7 (Лукин, Шаров), 25:22 — 1:1. Коньков — 4 (Санников, Демидов), 29:06 — 1:2. Коньков — 5 (Верещагин), 30:05 — 1:3. Коньков — 6, 33:46 — 1:4. Анисин — 1 (бол., Бойд, Варнаков), 38:01 — 2:4. Петунин — 3 (Марковин, Игнатушкин), 41:14 — 3:4. Бойд — 7 (Варнаков), 41:45 — 4:4. А. Алексеев — 6 (Казионов, Сопин), 47:45 — 5:4. А. Алексеев — 7 (Вишневский, Сопин), 57:15 — 6:4.

Вратари: Еременко (Бочаров, 33:46) — Салак (28:38 — 29:06, 59:05).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (8+8+15) — 31 (5+13+13).

Судьи: Одиньш, Соин. 30 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

АНИСИН: НИКАКИХ ПЕСЕН ДО КОНЦА СЕЗОНА.

За пару дней до игры я виделся с Михаилом Анисиным, все уже были в предвкушении его первого матча, но разговор получился напряженным.

— Вот вы меня все время стараетесь подколоть, — вздохнул Михаил.

— Так репутация, — развел руками я. — Не было бы репутации, разве бы стал? Сделайте что-то хорошее, и не буду.

— Тут согласен, — кивнул Анисин. — Все справедливо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcIAH28n9MY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Возвращение легенды!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-30T15:50:17+00:00">Ноя 30 2017 в 7:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тут я понял, что Михаил изменился. Нет, серьезно, не думаю, что мы еще услышим о его похождениях, по крайней мере, во время сезона. Надо сказать, что Михаил еще летом повел себя по-взрослому, когда была первая открытая тренировка. Он тогда вышел к журналистам, хотя видел, что все хотят спрашивать об одном.

— Вы нарушали режим в Новокузнецке? — коршуном налетал я на него.

— Там был конфликт с тренером, а не нарушение режима, — перебил меня Михаил.

— Не будет ли конфликтов тренеров в «Динамо»? — формулировал вопрос иначе.

Анисин же мог уйти, не выходить, но вышел, прекрасно понимая, что его ждет. Все взрослеют.

Сейчас же мы быстро переключились на хоккейную тему.

— С физикой у меня все в порядке, — рассказывал хоккеист два дня назад. — Столько времени уже катаюсь по полной программе, постоянно тренировки. Надо было форму набрать.

Анисин перед игрой не вышел с командой на «сухую» разминку, предпочтя готовиться внутри раздевалки. На раскатке ничего необычного не было. А первые его минуты на льду скорее выдавали, как сильно волнуется хоккеист. Пасы шли не туда, открывался все время не в ту зону. Тем не менее, уже в начале матча у него был хороший момент, но, кажется, волнение помешало бросить точно.

В конце первого периода он забил. Покатился к болельщикам, покричал им.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6840c5cd44605bb1d0306f6228dcb02a_hd/q480785/6f4965dd4e6c47d6be5d4865d348578e/4667749204?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Я доволен, как сыграл Анисин в первой игре, — главный тренер Владимир Воробьев не стал дожидаться вопросов. — Забил, сыграл неплохо.

Анисин после этого гола если не пропал с радаров, то уже был не столь заметен, но на первый раз вполне достаточно. Наш герой в раздевалке не прятался и снова отвечал на вопросы.

— Вы уже спели для команды? — интересовались у него.

Анисин морщился.

— Нет, не пел. Потом, если будет возможность, — я насторожился. Какая еще возможность? Но форвард взял себя в руки. — Хотя до окончания сезона никаких песен никаких.

Опять спрашивали про настрой, про клуб. Ничего интересного.

КОНЬКОВ ВСТУПИЛСЯ ЗА САЛАКА.

«Сибирь» вела по ходу встречи 4:1, и я пошел за скамейку новосибирского клуба, чтобы понять, как они воспринимают такое чудо. Никакой дополнительной нервозности, никакой паники. Просто вдруг команда стала пропускать.

Не просто не выручал, а был виноват бесспорно в нескольких шайбах вратарь Александр Салак — самый дорогой хоккеист команды. И это уже не первый раз в этом сезоне. Он подходил к руководству с просьбой его обменять, но с каждым днем цена этого хоккеиста падает.

— У нас нет планов от него отказываться, — вдруг сказал после матча Павел Зубов.

— Вас устраивает его игра? — поразился я.

— Без комментариев, — ответил он.

Это очень яркий ответ, если разобраться. Дело в том, что у Зубова запретных тем нет, и он готов говорить по каждому хоккеисту.

— Что случилось с Максимом Игнатовичем? — интересовались у него, обнаружив, что основной защитник практически не выходил в концовке.

— Что-то случилось, — ответил тренер. — Потому он и присел.

То есть он бы и про Салака что-то сказал, но ограничился именно таким кратким ответом. Видать, крепко разозлен.

Правда, на защиту вратаря стал автор хет-трика Сергей Коньков.

— Какой бы ни был контракт у вратаря, в поражении виноват не он, — спорил хоккеист.

— А кто? Он за такие деньги обязан выручать, а не выручал.

— Это мы ему не помогали, — сопротивлялся Сергей. — А если команда не помогает, то любой вратарь начнет пропускать.

Рядом стоял Алексей Красиков, слушал, а когда я обратился к нему, он не стал откровенничать.

— Я жду своего шанса, — ответил человек, который в этом сезоне «съел» дорогого легионера.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_65127fb2ad4a18a79b458ddbe8fae990_hd/q480929/f9074702e4302efe4b83d85a05403d21/4667749388?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В «ДИНАМО» РАССЛАБИЛИСЬ И ВЫДОХНУЛИ.

Что случилось с «Сибирью» (или с «Динамо») в третьем периоде, никак объяснить нельзя. Но многие были удивлены. Комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров на пресс-конференции спросил у Владимира Воробьева, почему одна и та же команда играет так скучно, как с «Югрой», и так весело, как с «Сибирью».

— Да причины идут с лета, — вздохнул тренер. — Вы же помните, как мы формировались. Плюс было много травмированных. Сейчас же появляются люди и можно выбирать. А когда есть выбор, то всегда легче.

Но, кажется, что у «Динамо» стало залетать все, что не залетало в прошедших матчах. Такое бывает. Должно же было прорвать.

В прошлый раз после победы бело-голубых над «Авангардом» в раздевалку зашли резиденты «Камеди клаб». В этот раз были актер из сериала «Молодежка». Возможно, я ошибаюсь, но хоккеисты очень довольны, что к ним заходят такие люди. Они хоть как-то расслабляются.

Да и вообще у бело-голубых наступил тот период, когда они уже слишком не переживают по поводу результата. Нет, им не наплевать на него, они просто стараются получать удовольствие от игры.

Даже Александр Еременко, пропустивший четыре шайбы и замененный во время матча, довольно улыбался.