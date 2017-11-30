Перерождение Анисина: повзрослел, вернулся, забил
Дебют Анисина за «Динамо», судьба Александра Салака и
Дебют Анисина за «Динамо», судьба Александра Салака и
ДИНАМО МОСКВА — СИБИРЬ — 6:4 (1:0, 1:4, 4:0)
Голы: Анисин — 1 (бол., Кутейкин, Терещенко), 18:29 — 1:0. Основин — 7 (Лукин, Шаров), 25:22 — 1:1. Коньков — 4 (Санников, Демидов), 29:06 — 1:2. Коньков — 5 (Верещагин), 30:05 — 1:3. Коньков — 6, 33:46 — 1:4. Анисин — 1 (бол., Бойд, Варнаков), 38:01 — 2:4. Петунин — 3 (Марковин, Игнатушкин), 41:14 — 3:4. Бойд — 7 (Варнаков), 41:45 — 4:4. А. Алексеев — 6 (Казионов, Сопин), 47:45 — 5:4. А. Алексеев — 7 (Вишневский, Сопин), 57:15 — 6:4.
Вратари: Еременко (Бочаров, 33:46) — Салак (28:38 — 29:06, 59:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (8+8+15) — 31 (5+13+13).
Судьи: Одиньш, Соин. 30 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
АНИСИН: НИКАКИХ ПЕСЕН ДО КОНЦА СЕЗОНА.
За пару дней до игры я виделся с Михаилом Анисиным, все уже были в предвкушении его первого матча, но разговор получился напряженным.
— Вот вы меня все время стараетесь подколоть, — вздохнул Михаил.
— Так репутация, — развел руками я. — Не было бы репутации, разве бы стал? Сделайте
— Тут согласен, — кивнул Анисин. — Все справедливо.
Тут я понял, что Михаил изменился. Нет, серьезно, не думаю, что мы еще услышим о его похождениях, по крайней мере, во время сезона. Надо сказать, что Михаил еще летом повел себя
— Вы нарушали режим в Новокузнецке? — коршуном налетал я на него.
— Там был конфликт с тренером, а не нарушение режима, — перебил меня Михаил.
— Не будет ли конфликтов тренеров в «Динамо»? — формулировал вопрос иначе.
Анисин же мог уйти, не выходить, но вышел, прекрасно понимая, что его ждет. Все взрослеют.
Сейчас же мы быстро переключились на хоккейную тему.
— С физикой у меня все в порядке, — рассказывал хоккеист два дня назад. — Столько времени уже катаюсь по полной программе, постоянно тренировки. Надо было форму набрать.
Анисин перед игрой не вышел с командой на «сухую» разминку, предпочтя готовиться внутри раздевалки. На раскатке ничего необычного не было. А первые его минуты на льду скорее выдавали, как сильно волнуется хоккеист. Пасы шли не туда, открывался все время не в ту зону. Тем не менее, уже в начале матча у него был хороший момент, но, кажется, волнение помешало бросить точно.
В конце первого периода он забил. Покатился к болельщикам, покричал им.
— Я доволен, как сыграл Анисин в первой игре, — главный тренер Владимир Воробьев не стал дожидаться вопросов. — Забил, сыграл неплохо.
Анисин после этого гола если не пропал с радаров, то уже был не столь заметен, но на первый раз вполне достаточно. Наш герой в раздевалке не прятался и снова отвечал на вопросы.
— Вы уже спели для команды? — интересовались у него.
Анисин морщился.
— Нет, не пел. Потом, если будет возможность, — я насторожился. Какая еще возможность? Но форвард взял себя в руки. — Хотя до окончания сезона никаких песен никаких.
Опять спрашивали про настрой, про клуб. Ничего интересного.
КОНЬКОВ ВСТУПИЛСЯ ЗА САЛАКА.
«Сибирь» вела по ходу встречи 4:1, и я пошел за скамейку новосибирского клуба, чтобы понять, как они воспринимают такое чудо. Никакой дополнительной нервозности, никакой паники. Просто вдруг команда стала пропускать.
Не просто не выручал, а был виноват бесспорно в нескольких шайбах вратарь Александр Салак — самый дорогой хоккеист команды. И это уже не первый раз в этом сезоне. Он подходил к руководству с просьбой его обменять, но с каждым днем цена этого хоккеиста падает.
— У нас нет планов от него отказываться, — вдруг сказал после матча Павел Зубов.
— Вас устраивает его игра? — поразился я.
— Без комментариев, — ответил он.
Это очень яркий ответ, если разобраться. Дело в том, что у Зубова запретных тем нет, и он готов говорить по каждому хоккеисту.
— Что случилось с Максимом Игнатовичем? — интересовались у него, обнаружив, что основной защитник практически не выходил в концовке.
—
То есть он бы и про Салака
Правда, на защиту вратаря стал автор
— Какой бы ни был контракт у вратаря, в поражении виноват не он, — спорил хоккеист.
— А кто? Он за такие деньги обязан выручать, а не выручал.
— Это мы ему не помогали, — сопротивлялся Сергей. — А если команда не помогает, то любой вратарь начнет пропускать.
Рядом стоял Алексей Красиков, слушал, а когда я обратился к нему, он не стал откровенничать.
— Я жду своего шанса, — ответил человек, который в этом сезоне «съел» дорогого легионера.
В «ДИНАМО» РАССЛАБИЛИСЬ И ВЫДОХНУЛИ.
Что случилось с «Сибирью» (или с «Динамо») в третьем периоде, никак объяснить нельзя. Но многие были удивлены. Комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров на
— Да причины идут с лета, — вздохнул тренер. — Вы же помните, как мы формировались. Плюс было много травмированных. Сейчас же появляются люди и можно выбирать. А когда есть выбор, то всегда легче.
Но, кажется, что у «Динамо» стало залетать все, что не залетало в прошедших матчах. Такое бывает. Должно же было прорвать.
В прошлый раз после победы
Да и вообще у
Даже Александр Еременко, пропустивший четыре шайбы и замененный во время матча, довольно улыбался.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка легенд.
|Владимир Воробьев
|Павел Зубов
|Александр Еременко 33:46 (И. Бочаров 33:46)
|Александр Салак 28:37 (А. Салак 29:06-59:06)
|1-й период
|Дмитрий Лукин
|06:17
|Иван Верещагин
|17:09
|18:29
|Михаил Анисин (А. Кутейкин, А. Терещенко)
|2-й период
|Вячеслав Основин (Д.Ан. Лукин, А.А. Шаров)
|25:22
|Сергей Коньков (С. Санников, Н. Демидов)
|29:06
|Сергей Коньков (И. Верещагин)
|30:05
|Сергей Коньков
|33:46
|34:22
|Дмитрий Лукин
|37:22
|38:01
|Юусо Хиетанен (Д. Бойд, М. Варнаков)
|3-й период
|41:14
|Александр Петунин (Д. Марковин, И. Игнатушкин)
|41:45
|Дастин Бойд (М. Варнаков)
|47:45
|Андрей I Алексеев (А. Сопин, Дм. Казионов)
|57:15
|Андрей I Алексеев (А. Сопин, Д. Вишневский)
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)