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22:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью», несмотря на хет-трик Конькова

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 6:4.

Источник: РИА "Новости"

Команда Павла Зубова потерпела третье поражение кряду.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Анисин, Юусо Хиетанен, Александр Петунин, Дастин Бойд и Андрей Алексеев, оформивший дубль. У «Сибири» хет-трик на свой счёт записал Сергей Коньков, ещё один гол забил Вячеслав Основин.

ХК Динамо 6:4
(1:0, 1:4, 4:0)
Сибирь
30.11.2017, 19:30 Зрители: 4673 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Павел Зубов
Вратари
Александр Еременко 33:46 (И. Бочаров 33:46) Александр Салак 28:37 (А. Салак 29:06-59:06)
1-й период
Дмитрий Лукин 06:17
Иван Верещагин 17:09
18:29 Михаил Анисин (А. Кутейкин, А. Терещенко)
2-й период
Вячеслав Основин (Д.Ан. Лукин, А.А. Шаров) 25:22
Сергей Коньков (С. Санников, Н. Демидов) 29:06
Сергей Коньков (И. Верещагин) 30:05
Сергей Коньков 33:46
34:22
Дмитрий Лукин 37:22
38:01 Юусо Хиетанен (Д. Бойд, М. Варнаков)
3-й период
41:14 Александр Петунин (Д. Марковин, И. Игнатушкин)
41:45 Дастин Бойд (М. Варнаков)
47:45 Андрей I Алексеев (А. Сопин, Дм. Казионов)
57:15 Андрей I Алексеев (А. Сопин, Д. Вишневский)
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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