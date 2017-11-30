Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
«Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью», несмотря на хет-трик Конькова
Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 6:4.
Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 6:4.
Команда Павла Зубова потерпела третье поражение кряду.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Анисин, Юусо Хиетанен, Александр Петунин, Дастин Бойд и Андрей Алексеев, оформивший дубль. У «Сибири»
|Владимир Воробьев
|Павел Зубов
|Александр Еременко 33:46 (И. Бочаров 33:46)
|Александр Салак 28:37 (А. Салак 29:06-59:06)
|1-й период
|Дмитрий Лукин
|06:17
|Иван Верещагин
|17:09
|18:29
|Михаил Анисин (А. Кутейкин, А. Терещенко)
|2-й период
|Вячеслав Основин (Д.Ан. Лукин, А.А. Шаров)
|25:22
|Сергей Коньков (С. Санников, Н. Демидов)
|29:06
|Сергей Коньков (И. Верещагин)
|30:05
|Сергей Коньков
|33:46
|34:22
|Дмитрий Лукин
|37:22
|38:01
|Юусо Хиетанен (Д. Бойд, М. Варнаков)
|3-й период
|41:14
|Александр Петунин (Д. Марковин, И. Игнатушкин)
|41:45
|Дастин Бойд (М. Варнаков)
|47:45
|Андрей I Алексеев (А. Сопин, Дм. Казионов)
|57:15
|Андрей I Алексеев (А. Сопин, Д. Вишневский)
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)