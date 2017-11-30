Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Локомотив» обыграл «Югру», для которой поражение стало девятым подряд
В Ярославле местный «Локомотив» одержал победу над
В Ярославле местный «Локомотив» одержал победу над
Команда Дмитрия Квартальнова выиграла три матча кряду, подопечные Анатолия Емелина не побеждают на протяжении девяти игр подряд.
В составе команды хозяев голами сумели отметиться Даниил Апальков, Денис Мосалёв и Павел Коледов. Единственную заброшенную шайбу гостей записал на свой счёт Антон Королёв.
|1-й период
|Лукин Д.Ан.
|06:17
|Верещагин И.
|17:09
|18:29
|Анисин М. (Кутейкин А., Терещенко А.)
|2-й период
|Основин В. (Лукин Д.Ан., Шаров А.)
|25:22
|Коньков С. (Санников С., Демидов Н.)
|29:06
|Коньков С. (Верещагин И.)
|30:05
|Коньков С.
|33:46
|34:22
|Лукин Д.Ан.
|37:22
|38:01
|Хиетанен Ю. (Бойд Д., Варнаков М.)
|3-й период
|41:14
|Петунин А. (Марковин Д., Игнатушкин И.)
|41:45
|Бойд Д. (Варнаков М.)
|47:45
|Алексеев А. (Казионов Дм., Сопин А.)
|57:15
|Алексеев А. (Вишневский Д., Сопин А.)
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)