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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл «Югру», для которой поражение стало девятым подряд

В Ярославле местный «Локомотив» одержал победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

Команда Дмитрия Квартальнова выиграла три матча кряду, подопечные Анатолия Емелина не побеждают на протяжении девяти игр подряд.

В составе команды хозяев голами сумели отметиться Даниил Апальков, Денис Мосалёв и Павел Коледов. Единственную заброшенную шайбу гостей записал на свой счёт Антон Королёв.

ХК Динамо 6:4
(1:0, 1:4, 4:0)
Сибирь
30.11.2017, 19:30 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
Лукин Д.Ан. 06:17
Верещагин И. 17:09
18:29 Анисин М. (Кутейкин А., Терещенко А.)
2-й период
Основин В. (Лукин Д.Ан., Шаров А.) 25:22
Коньков С. (Санников С., Демидов Н.) 29:06
Коньков С. (Верещагин И.) 30:05
Коньков С. 33:46
34:22
Лукин Д.Ан. 37:22
38:01 Хиетанен Ю. (Бойд Д., Варнаков М.)
3-й период
41:14 Петунин А. (Марковин Д., Игнатушкин И.)
41:45 Бойд Д. (Варнаков М.)
47:45 Алексеев А. (Казионов Дм., Сопин А.)
57:15 Алексеев А. (Вишневский Д., Сопин А.)
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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