Проклятие «Спартака». Москвичи 24 года не могут выиграть в Магнитогорске
Драка,
Драка,
Но не для болельщиков
ОТОМСТИТЬ ЗА КАПИТАНА.
9 матчей за 16 дней — марафон под названием «Спасибо, что живой» для «Магнитки» продолжается. Такого в истории команды не было никогда, даже в прежние олимпийские сезоны. «Сталевары» пашут уже даже не на пределах, а за пределами человеческих способностей. Игра со «Спартаком» закольцовывает этот бесконечный хоккейный сериал, а ведь у «сталеваров» счеты с москвичами еще с момента первой серии.
14 ноября на
Между тем, Пепеляева не наказали ни во время матча, ни после.
Магнитогорцам же придется мстить за капитана голами. Тем более превью матча соответствующее: «Спартак» ни разу не обыгрывал «Магнитку» ее родном льду.
НОКАУТ ВОРОНИНА И СЧАСТЬЕ ОСАЛЫ.
В первом периоде «сталевар» Берестенников закусывается со «спартаковцем» Ворониным. 19-го номера «Магнитки» хоть сейчас выпускай на ринг — его
— У Воронина рассечена бровь и заплыл глаз, в таком состоянии играть невозможно, — резюмирует после матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.
Гости отвечают голом. Лаюнен пасом разрезает всю площадку насквозь, вкладывая снаряд аккурат в клюшку Талалуеву. Молодой форвард своего не упускает, превращая выход «один в ноль» в такой же счет на табло. Первый гол в КХЛ Илья запомнит надолго!
Секретное оружие «сталеваров» — Евгений Тимкин — стреляет после перерыва. Нападающий врывается в тройку лучших снайперов «Магнитки», и делает это красиво. Роскошным «бэкхендом» Тимкин сравнивает счет. 1:1.
Вскоре
Камбэк москвичей случается за восемь с половиной минут до финальной сирены — Лещенко забивает на излете большинства. 2:2. В концовке магнитогорцы несут потерю — Казионов в борьбе с Калининым чуть не лишается глаза. Врачи уводят форварда в подтрибунку, и тут же Осала реализует отложенный штраф. 3:2 — «Спартак» не может выиграть в Магнитогорске с 1993-го года.
— Счастлив ли я? Конечно! — сияет у раздевалки Осала. — Но самое главное, что мы победили. Очень тяжелая игра. Но мы с таким в сезоне сталкиваемся раз в пятнадцатый! Но здесь мы отлично сыграли все 60 минут, исключили ошибки и вот — результат. Девятый матч через день? Но ведь и «Спартак» сыграл не меньше!
— Второй матч подряд пропускаем во время отложенного штрафа и проигрываем, — на
— Есть
— Доктора колдуют над ним. Вроде бы обошлось без серьезных последствий.
— Не рисковали, когда подняли Чибисова в первое звено, а Филиппи отправили в третью тройку? — интересуются у и. о. главного тренера «Магнитки» Виктора Козлова.
— Чибисов усилил, придал скорости ударной тройке с Кокаревым и Коваржем. Сработало сочетание Филиппи и Эллисона. Вместе с Казионовым они смотрелись хорошо, забили гол.
Хочу отметить, с каким сердцем хоккеисты вышли на этот матч. Все сыграли самоотверженно.
В воротах пластался Василий Кошечкин, этот матч, конечно, стоит занести ему в актив. Все выложились на сто процентов.
— Как здоровье Дениса Казионова? Со стороны казалось страшно.
— Глаз заплыл, но видит. Желаем скорейшего выздоровления!
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
Голы: Талалуев 1 (Лаюнен, Хохлачев, 13:13), Тимкин 9 (Сироткин, 21:30), Эллисон 9 (Филиппи, Казионов, 28:11), Лещенко 7 (Максвелл, Радил, 51:35), Осала 12 (Ли, Тимкин, 56:55).
Вратари: Кошечкин — Свенссон (58:50).
Штраф: 13 — 9.
Судьи: Сергеев, Наумов (Берсенев, Юдин).
30 ноября. Магнитогорск. 6849 зрителей.