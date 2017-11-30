Проклятие «Спартака». Москвичи 24 года не могут выиграть в Магнитогорске

Источник: Советский спорт

Но не для болельщиков красно-белых — «Спартак» так и не снял уральское заклятие.

ОТОМСТИТЬ ЗА КАПИТАНА.

9 матчей за 16 дней — марафон под названием «Спасибо, что живой» для «Магнитки» продолжается. Такого в истории команды не было никогда, даже в прежние олимпийские сезоны. «Сталевары» пашут уже даже не на пределах, а за пределами человеческих способностей. Игра со «Спартаком» закольцовывает этот бесконечный хоккейный сериал, а ведь у «сталеваров» счеты с москвичами еще с момента первой серии.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a3c1bea1a45521a344df4b7e57d61831_hd/q480669/989f4001726fb270e59175a697ae3d2b/4667738454?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

14 ноября на ВТБ-Арене Пепеляев коленом в колено встретил капитана «Металлурга». Лицо Сергея Мозякина исказила гримаса боли — матч он досматривал уже из-за бортика. Прошло две недели, а лучший снайпер и бомбардир КХЛ до сих пор в лазарете. Катастрофа не только для «Магнитки», но и для любой команды лиги!

Между тем, Пепеляева не наказали ни во время матча, ни после. Отчего-то в памяти всплывает история с ударом в голову Мозякина динамовцем Карсумсом пару лет назад. Капитан «сталеваров» тогда выбыл на приличный срок, однако после разбора эпизода дисциплинарный комитет развел руками: «травма получена хоккеистом “Металлурга” в результате столкновения с бортом — несчастный случай».

Отчего-то за единственного хоккеиста, выбившего 1000 очков в чемпионатах страны, в лиге вступаться не спешат. ИИХФ же не простил Хагера, вырубившего Мозякина на ЧМ, даже несмотря на извинения немца. Два матча без хоккея — получите, распишитесь.

Магнитогорцам же придется мстить за капитана голами. Тем более превью матча соответствующее: «Спартак» ни разу не обыгрывал «Магнитку» ее родном льду.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 15, 30.11.2017, 17:00 Металлург Мг 3 Спартак 2

НОКАУТ ВОРОНИНА И СЧАСТЬЕ ОСАЛЫ.

В первом периоде «сталевар» Берестенников закусывается со «спартаковцем» Ворониным. 19-го номера «Магнитки» хоть сейчас выпускай на ринг — его спарринг-партнер еле ноги уносит. Воронин пропускает пару хуков и отправляется в раздевалку — зашивать разбитое лицо. Вот это начало!

— У Воронина рассечена бровь и заплыл глаз, в таком состоянии играть невозможно, — резюмирует после матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

Гости отвечают голом. Лаюнен пасом разрезает всю площадку насквозь, вкладывая снаряд аккурат в клюшку Талалуеву. Молодой форвард своего не упускает, превращая выход «один в ноль» в такой же счет на табло. Первый гол в КХЛ Илья запомнит надолго!

Секретное оружие «сталеваров» — Евгений Тимкин — стреляет после перерыва. Нападающий врывается в тройку лучших снайперов «Магнитки», и делает это красиво. Роскошным «бэкхендом» Тимкин сравнивает счет. 1:1.

Вскоре красавец-гол забивает третье звено «Металлурга». Филиппи находит ювелирной передачей Эллисона на пустой штанге. И канадец не мажет — 2:1!

Камбэк москвичей случается за восемь с половиной минут до финальной сирены — Лещенко забивает на излете большинства. 2:2. В концовке магнитогорцы несут потерю — Казионов в борьбе с Калининым чуть не лишается глаза. Врачи уводят форварда в подтрибунку, и тут же Осала реализует отложенный штраф. 3:2 — «Спартак» не может выиграть в Магнитогорске с 1993-го года.

— Счастлив ли я? Конечно! — сияет у раздевалки Осала. — Но самое главное, что мы победили. Очень тяжелая игра. Но мы с таким в сезоне сталкиваемся раз в пятнадцатый! Но здесь мы отлично сыграли все 60 минут, исключили ошибки и вот — результат. Девятый матч через день? Но ведь и «Спартак» сыграл не меньше!

— Второй матч подряд пропускаем во время отложенного штрафа и проигрываем, — на пресс-конференции сокрушается Вадим Епанчинцев. — Завтра — день паузы. А потом снова в бой, как говорится. Тяжело, конечно. Сегодня мы встречались с соперником, который находится в такой же ситуации, как и мы. Очки нужны позарез. Будем исправляться.

— Есть какие-то новости о состоянии Воронина?

— Доктора колдуют над ним. Вроде бы обошлось без серьезных последствий.

— Не рисковали, когда подняли Чибисова в первое звено, а Филиппи отправили в третью тройку? — интересуются у и. о. главного тренера «Магнитки» Виктора Козлова.

— Чибисов усилил, придал скорости ударной тройке с Кокаревым и Коваржем. Сработало сочетание Филиппи и Эллисона. Вместе с Казионовым они смотрелись хорошо, забили гол.

Хочу отметить, с каким сердцем хоккеисты вышли на этот матч. Все сыграли самоотверженно.

В воротах пластался Василий Кошечкин, этот матч, конечно, стоит занести ему в актив. Все выложились на сто процентов.



— Как здоровье Дениса Казионова? Со стороны казалось страшно.

— Глаз заплыл, но видит. Желаем скорейшего выздоровления!

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Голы: Талалуев 1 (Лаюнен, Хохлачев, 13:13), Тимкин 9 (Сироткин, 21:30), Эллисон 9 (Филиппи, Казионов, 28:11), Лещенко 7 (Максвелл, Радил, 51:35), Осала 12 (Ли, Тимкин, 56:55).