Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
Два очка Белоусова помогли «Ладе» взять верх над рижским «Динамо»
Тольяттинская «Лада» на домашнем льду взяла верх над рижским «Динамо» в серии буллитов, матч завершился со счётом 3:2.
Тольяттинская «Лада» на домашнем льду взяла верх над рижским «Динамо» в серии буллитов, матч завершился со счётом 3:2.
Команда Гиртса Анкипанса потерпела третье поражение подряд.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Скороходов и Георгий Белоусов, победный буллит реализовал Никита Филатов. У «Динамо» гол на свой счёт записали Микелис Редлихс и Георгий Пуяц.
|Артис Аболс
|Гиртс Анкипанс
|Евгений Иванников
|Янис Калныньш
|1-й период
|Никита Евпалов
|03:47
|Эмилс Гегерис
|12:49
|2-й период
|Робертс Липсбергс
|23:07
|Карл Столлери
|24:02
|24:43
|Игорь Скороходов (Г. Белоусов, Д.. Воробьев)
|25:51
|Георгий Белоусов (Е. Иванников)
|29:00
|Станислав Бочаров
|Эдгарс Кулда
|32:05
|Кришьянис Редлихс
|33:58
|35:10
|Никита Филатов
|3-й период
|Микелис Редлихс (Л. Дарзиньш)
|46:56
|Брэндон Макмиллан (Г. Пуяц)
|51:21
|Овертайм
|Карл Столлери
|63:28
|Н. Филатов
|4
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)