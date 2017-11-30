Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
«Барыс» опустился на шестое место Восточной конференции КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги дома одолел московский «Спартак» — 3:2, пишет Sports.kz.
Магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги дома одолел московский «Спартак» — 3:2, пишет Sports.kz.
Этот результат позволил «магнитке» набрать 59 очков, и на один балл обойти астанинский «Барыс» в Восточной конференции лиги. Таким образом, команда Евгения Корешкова теперь идет на шестом месте.
Стоит отметить, что следующую игру «Барыс» проведет 3 декабря в 17:00 в Астане именно с магнитогорской командой.
|Металлург Мг
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3:2
(0:1, 2:0, 1:1)
|Спартак
|Виктор Козлов
|Вадим Епанчинцев
|Василий Кошечкин 56:41 (В. Кошечкин 56:55)
|Маркус Свенссон 58:50
|1-й период
|08:22
|Илья Берестенников
|Артем Воронин
|08:22
|Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
|13:13
|Александр Дергачев
|16:28
|2-й период
|21:30
|Евгений Тимкин (Н. Сироткин)
|28:11
|Мэтт Эллисон (Т. Филиппи, Ден. Казионов)
|35:34
|Крис Ли
|38:36
|Крис Ли
|Максим Трунев
|38:36
|3-й период
|49:25
|Андрей Чибисов
|Вячеслав Лещенко (Б. Максвелл, Л. Радил)
|51:35
|56:55
|Оскар Осала (К. Ли, Е. Тимкин)
|58:41
|Евгений Тимкин
|13
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)