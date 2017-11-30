Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо1
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь2
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив2
Югра1
Хоккей. КХЛ
овертайм
Лада2
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Спартак2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист5
Северсталь0
Хоккей. НХЛ
1.12
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.12
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.12
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.12
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.12
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
FIS: Шесть лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
19:52 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» опустился на шестое место Восточной конференции КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги дома одолел московский «Спартак» — 3:2, пишет Sports.kz.

Этот результат позволил «магнитке» набрать 59 очков, и на один балл обойти астанинский «Барыс» в Восточной конференции лиги. Таким образом, команда Евгения Корешкова теперь идет на шестом месте.

Стоит отметить, что следующую игру «Барыс» проведет 3 декабря в 17:00 в Астане именно с магнитогорской командой.

Металлург Мг 3:2
(0:1, 2:0, 1:1)
Спартак
30.11.2017, 17:00 Зрители: 6849 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Вадим Епанчинцев
Вратари
Василий Кошечкин 56:41 (В. Кошечкин 56:55) Маркус Свенссон 58:50
1-й период
08:22 Илья Берестенников
Артем Воронин 08:22
Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев) 13:13
Александр Дергачев 16:28
2-й период
21:30 Евгений Тимкин (Н. Сироткин)
28:11 Мэтт Эллисон (Т. Филиппи, Ден. Казионов)
35:34 Крис Ли
38:36 Крис Ли
Максим Трунев 38:36
3-й период
49:25 Андрей Чибисов
Вячеслав Лещенко (Б. Максвелл, Л. Радил) 51:35
56:55 Оскар Осала (К. Ли, Е. Тимкин)
58:41 Евгений Тимкин
Статистика
13 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Наставник «Барыса» прокомментировал шестое поражение подряд
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
Руни красит скамейки и бьет со своей половины поля. Обзор АПЛ
FIS: Шесть лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
«Спартак» — главный конкурент «Локо»: шансы команд на титул
МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь