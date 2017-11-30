«Барыс» опустился на шестое место Восточной конференции КХЛ

Этот результат позволил «магнитке» набрать 59 очков, и на один балл обойти астанинский «Барыс» в Восточной конференции лиги. Таким образом, команда Евгения Корешкова теперь идет на шестом месте.



Стоит отметить, что следующую игру «Барыс» проведет 3 декабря в 17:00 в Астане именно с магнитогорской командой.