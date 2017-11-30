Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
«Трактор» уступил «Торпедо», прервав свою победную серию
Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», матч закончился со счётом 1:2.
Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», матч закончился со счётом 1:2.
Команда Анвара Гатиятулина прервала свою удачную серию из четырёх выигранных встреч кряду.
Счёт в матче открыли гости, удачным броском отметился Кирилл Ураков на 22-й минуте. В том же периоде Виталий Кравцов сумел восстановить равновесие на табло. В третьей двадцатиминутке форвард Денис Паршин забил гол, ставший победным для коллектива Петериса Скудры.
|Трактор
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1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
|Торпедо НН
|Анвар Гатиятулин
|Петерис Скудра
|Павел Францоуз 58:46
|Станислав Галимов
|1-й период
|Иван Захарчук
|09:08
|Геннадий Столяров
|14:25
|19:54
|Ник Бэйлен
|2-й период
|Кирилл Ураков (Ю. Сергиенко, Т. Кундратек)
|22:30
|Владимир Галузин
|24:19
|Евгений Мозер
|26:06
|27:06
|Александр Рыбаков
|Егор Дугин
|28:57
|33:08
|Виталий Кравцов (Д. Мамаев, А.П. Шаров)
|Григорий Желдаков
|34:28
|3-й период
|Денис Паршин
|49:26
|52:02
|Игорь Полыгалов
|Михаил Григорьев
|52:02
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)