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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» уступил «Торпедо», прервав свою победную серию

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», матч закончился со счётом 1:2.

Источник: РИА "Новости"

Команда Анвара Гатиятулина прервала свою удачную серию из четырёх выигранных встреч кряду.

Счёт в матче открыли гости, удачным броском отметился Кирилл Ураков на 22-й минуте. В том же периоде Виталий Кравцов сумел восстановить равновесие на табло. В третьей двадцатиминутке форвард Денис Паршин забил гол, ставший победным для коллектива Петериса Скудры.

Трактор 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Торпедо НН
30.11.2017, 17:00 Зрители: 7134 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Петерис Скудра
Вратари
Павел Францоуз 58:46 Станислав Галимов
1-й период
Иван Захарчук 09:08
Геннадий Столяров 14:25
19:54 Ник Бэйлен
2-й период
Кирилл Ураков (Ю. Сергиенко, Т. Кундратек) 22:30
Владимир Галузин 24:19
Евгений Мозер 26:06
27:06 Александр Рыбаков
Егор Дугин 28:57
33:08 Виталий Кравцов (Д. Мамаев, А.П. Шаров)
Григорий Желдаков 34:28
3-й период
Денис Паршин 49:26
52:02 Игорь Полыгалов
Михаил Григорьев 52:02
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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