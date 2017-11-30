«Трактор» уступил «Торпедо», прервав свою победную серию

Команда Анвара Гатиятулина прервала свою удачную серию из четырёх выигранных встреч кряду.



Счёт в матче открыли гости, удачным броском отметился Кирилл Ураков на 22-й минуте. В том же периоде Виталий Кравцов сумел восстановить равновесие на табло. В третьей двадцатиминутке форвард Денис Паршин забил гол, ставший победным для коллектива Петериса Скудры.