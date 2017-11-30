Копия Кубка Гагарина отправится в космос на 72 дня
ТАСС, 30 ноября. Уменьшенная точная копия Кубка Гагарина, вручаемого за победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и специальная шайба будут отправлены в космос на 72 дня. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Уменьшенная точная копия Кубка Гагарина, вручаемого за победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и специальная шайба будут отправлены в космос на 72 дня. Об этом сообщает
Данная акция проводится совместно с госкорпорацией Роскосмос в рамках празднования 10-го юбилейного сезона КХЛ. «Главный трофей лиги, Кубок Гагарина, на протяжении всей истории КХЛ связывал лигу с космонавтикой. Стремление быть первым, бороться за высокую цель, проявляя лучшие качества, — именно эти идеи в свое время послужили поводом для присвоения кубку имени первого космонавта планеты», — сказано в
17 декабря на борту ТПК «Союз МС-07» копия кубка и шайба отправятся в космос и вернутся на Землю спустя 72 дня. С вбрасывания именно этой шайбы перед первым матчем финальной серии текущего сезона начнется борьба за Кубок Гагарина.
«В декабре этого года мы станем свидетелями событий, которые навсегда войдут в историю лиги и надолго запомнятся болельщикам, — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. — Впервые символика КХЛ побывает в космосе, копия Кубка Гагарина и шайба станут уникальными артефактами. Отрадно, что именно в нынешнем, юбилейном сезоне, при поддержке партнера КХЛ — госкорпорации “Роскосмос”, удалось осуществить эту идею».
«Я рад взять на себя эту необычную и почетную миссию — доставить шайбу и копию Кубка Гагарина на МКС, — поделился мыслями командир экипажа Антон Шпаклеров. — Это мой третий полет, но впервые я сопровождаю в космос такой необычный груз. Думаю, что с сегодняшнего события мой интерес к игре, к чемпионату, непременно вырастет. И мне, и всему нашему экипажу, уже находящимся на орбите, приятно и почетно чувствовать себя послами хоккея и КХЛ в космосе».