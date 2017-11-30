Копия Кубка Гагарина отправится в космос на 72 дня

Данная акция проводится совместно с госкорпорацией Роскосмос в рамках празднования 10-го юбилейного сезона КХЛ. «Главный трофей лиги, Кубок Гагарина, на протяжении всей истории КХЛ связывал лигу с космонавтикой. Стремление быть первым, бороться за высокую цель, проявляя лучшие качества, — именно эти идеи в свое время послужили поводом для присвоения кубку имени первого космонавта планеты», — сказано в пресс-релизе лиги.

17 декабря на борту ТПК «Союз МС-07» копия кубка и шайба отправятся в космос и вернутся на Землю спустя 72 дня. С вбрасывания именно этой шайбы перед первым матчем финальной серии текущего сезона начнется борьба за Кубок Гагарина.

«В декабре этого года мы станем свидетелями событий, которые навсегда войдут в историю лиги и надолго запомнятся болельщикам, — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. — Впервые символика КХЛ побывает в космосе, копия Кубка Гагарина и шайба станут уникальными артефактами. Отрадно, что именно в нынешнем, юбилейном сезоне, при поддержке партнера КХЛ — госкорпорации “Роскосмос”, удалось осуществить эту идею».